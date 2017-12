Cgil: "Quando governo e parlamento incentivano il lavoro nero"

venerdì, 22 dicembre 2017, 13:04

Governo e maggioranza parlamentare non hanno ascoltato le ragioni del sindacato in fatto di ammortizzatori. Concessa la mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi e non oltre il 31 dicembre 2018, a favore di quei lavoratori che finiscono la mobilità ordinaria o in deroga nel primo semestre del 2018, ma è sufficiente un'ora di lavoro regolare per perdere il diritto all'ammortizzatore. E fu così che il governo e la sua maggioranza parlamentare invece di combatterlo incentivano il lavoro in nero. Un ultimo pasticcio, un grosso problema irrisolto, a fine legislatura, pur di non accogliere le giuste istanze del sindacato che aveva proposto di ridurre il quantum dell'ammortizzatore proporzionalmente agli eventuali giorni, se non ore, di lavoro effettuato.