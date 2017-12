Concerto degli auguri in San Romano con EstrOrchestra

giovedì, 21 dicembre 2017, 14:15

Concerto degli auguri, si chiama così l'appuntamento musicale in programma sabato 23 dicembre, alle 21, nell'Auditorium di San Romano.

L'evento, organizzato dall'associazione musicale EstrOrchestra e inserito nel programma natalizio “Vivi Lucca – Natale 2017”, vedrà esibirsi sul palco i migliori componenti dell'EstrOrchestra Junior – progetto didattico orchestrale tenuto dall'associazione stessa.

Il programma si presta ad essere apprezzato da un pubblico di ampio respiro: annovererà infatti le più celebri melodie, valzer e polke di Johann Strauss, accostato alla famosa Danza delle ore di Ponchielli e il celebre Valzer dei Fiori di Tchaikovsky. Il concerto si concluderà con gli auguri di Buon Natale con un medley natalizio, arrangiato appositamente per orchestra d’archi.

EstrOrchestra nasce nel 2011 in seno all'Accademia del Violino di Chiara Morandi. Si presenta come una compagine eclettica, che si esibisce come orchestra da camera con Chiara Morandi concertatrice e solista o con la partecipazione degli stessi membri dell'orchestra che si alternano in qualità di solisti. È l’energia e la passione di questi giovani a distinguere il gruppo, che viene invitato regolarmente ai maggiori Festival del territorio. La scelta dei brani dal piacevole e frizzante ascolto rendono ogni concerto un’occasione di vero divertimento. Dal 2016 l’EstrOrchestra è anche una Associazione Culturale Musicale, con in cantiere numerosi progetti, importanti anche in ambito sociale.

Ingresso, 10 euro. 6 euro fino a 16 anni e sconto ai soci dell'associazione EstrOrchestra.