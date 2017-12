Escursione al Presepe Vivente di Ruota

venerdì, 22 dicembre 2017, 19:25

Martedi 26 dicembre il suggestivo Presepe Vivente organizzato dagli abitanti di Ruota, la piccola frazione collinare nel comune di Capannori, è giunto alla sua XXVIII edizione. Come ogni anno le vie del borgo saranno animate dalle numerose "botteghe" degli antichi mestieri e faranno da sfondo alla rappresentazione vera e propria del presepe che, coi suoi figuranti si muoverà all'interno del paese per far rivivere le vicende di Maria e Giuseppe in cerca di alloggio, la scena della Natività e il corteo dei Magi. Ma la manifestazione, cresciuta e arrichitasi negli anni, non si limita a questo, musica e canto, con il concerto di Natale a cura dell'Accademia della Voce Artistica Kalliope, il buon cibo con zuppa, caldarroste, vinbrulè e altro ancora nei punti di ristoro disseminati per il paese, allieterano i visitatorì.

Officina Natura vi propone anche per questa edizione, un' escursione per raggiungere il presepe a piedi, attraverso i sentieri che collegano il borgo di Ruota con quello di Colle di Compito. Ci sarà così modo di scoprire quest'angolo del Monte Pisano da più punti di vista, quello del paesaggio con la passeggiata tra boschi e oliveti in veste invernale e quello culturale e folkloristico con la visita al presepe vivente. Escursione di Km 6 con partenza da Colle di Compito e arrivo a Ruota, dislivello 300 m. Partenza ore 11.30 presso il parcheggio/fermata delle navette a Colle di Compito. Rientro libero nel pomeriggio con bus navetta da Ruota. Pranzo libero all'interno del presepe vivente. Richiesto abbigliamento idoneo all'escursione. Per partecipare telefonare al 333.5399917 entro il 24.12.2017 Passeggiata gratuita aperta a tutti , fa parte degli eventi di Officina Natura per la promozione dei sentieri e del territorio dei Monti Pisani nel comune di Capannori.