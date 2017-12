Femminicidio: il senato approva la legge per la tutela degli orfani di crimini domestici, il plauso del PD di Capannori

venerdì, 22 dicembre 2017, 15:56

La segretaria del partito democratico di Capannori Silvana Pisani nonché componente della Commissione comunale sulle pari opportunità esprime la sua soddisfazione e quella di tutti gli iscritti al pd di Capannori per l’approvazione della legge a tutela degli orfani di crimini domestici avvenuta il 21 dicembre scorso.

“Questa legge”- afferma Silvana Pisani-“è un traguardo molto importante per noi che ci battiamo contro le violenze e checon la nostra amministrazione e le iniziative della commissione pari opportunità lavoriamo per un cambiamento culturale nelle dinamiche che legano i rapporti affettivi e la gestione delle emozioni. Ma lo è ancora di più per chi subisce tali violenze in ambito familiare.Infatti da questa legge queste persone ottengono più diritti e più dignità.Lo Stato è dalla loro parte..”

La legge introduce nuove tutele che si estendono ai figli minori e ai figli maggiorenni economicamentenon autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge o dal partner di un’unione civile o anche da una persone legata da una relazione affettiva stabile.Si aggrava la pena per questo tipo di reato con la previsione dell’ergastolo. Gli orfani potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito e lo Stato si farà carico delle spese processuali ; potranno poi fare affidamento su un effettivo risarcimento in quanto si introduce la tutela del risarcimento attraverso il sequestro preventivo dei beni dell’indagato; inoltre nei confronti del familiare per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità che viene quindi destinata ai figli; in ultimo man non meno importante si prevede un fondo di solidarietà alle vittime di mafia usura e reati intenzionali violenti esteso anche agli orfani di crimini domestici. “Questa legge racconta quello che per noi è fare politica”-conclude la segretaria pd di Capannori-“stare insieme a chi ne ha bisogno e sostenerli”.