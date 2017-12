Il sindaco Fornaciari ringrazia per la solidarietà il collega Fantozzi di Montecarlo

Altre notizie brevi

sabato, 30 dicembre 2017, 20:43

Rispetto a quanto scritto da Vittorio Fantozzi sulla rotatoria del Turchetto e sulla variante urbanistica puntuale adottata dal consiglio comunale di Altopascio, preciso al sindaco di Montecarlo quanto segue: come già annunciato e stabilito in sede di adozione della variante urbanistica puntuale, una delle prescrizioni poste all'azienda AlpiPan per poter...

sabato, 30 dicembre 2017, 19:18

La sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali vengono prima di tutto. È per questo che l'amministrazione, in occasione dell'avvicinarsi dei festeggiamenti di fine anno, invita la popolazione a seguire una serie di regole del buonsenso.

sabato, 30 dicembre 2017, 19:01

La rotonda del Turchetto, infrastruttura richiesta da anni, può essere realizzata con il concorso del privato beneficiario della variante allo studio del comune di Altopascio. Questo il senso della comunicazione ufficiale che l'amministrazione comunale di Montecarlo, per mano del sindaco Vittorio Fantozzi, ha inviato al primo cittadino di Altopascio, al...

sabato, 30 dicembre 2017, 18:58

La A.S. Lucchese Libertas e Arnaldo Moriconi, in merito al nuovo comunicato diffuso in data odierna (sabato 30 dicembre) dalla società Sport Man e alle dichiarazioni di Alessio Sundas, ribadiscono l'assoluta inesistenza di una trattativa reale che comporti l'acquisizione di quote societarie e del presunto bonifico previsto per la data...

sabato, 30 dicembre 2017, 18:56

Il territorio comunale di Lucca non rientra tra le aree interessate dalla ricaduta delle sostanze rilasciate in atmosfera durante l'incendio all'azienda Rox di Porcari. Lo comunica Arpat, nella nota inviata al Comune di Lucca. In via precauzionale, l'amministrazione comunale invita i cittadini, qualora non fossero certi della provenienza di verdure,...

sabato, 30 dicembre 2017, 18:55

"La giunta Tambellini è la giunta dei perenni annunci sui grandi progetti e i grandi cantieri". E' questo, in sintesi, il giudizio di Fabio Barsanti, consigliere di CasaPound, in merito alla conferenza stampa di ieri a Palazzo Orsetti.

sabato, 30 dicembre 2017, 18:30

L’unità pastorale del Compitese organizza per il 1° gennaio 2018 una marcia delle pace a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini. Il ritrovo è fissato alle ore 16 alla sede dello sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio.

sabato, 30 dicembre 2017, 10:27

Altra donazione alla Neuropsichiatria Infantile di Lucca. Nei giorni scorsi la tipografia San Marco Litotipo dei signori Santarlasci ha fatto pervenire alla struttura, che ha sede nella Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca, "I quaderni di Camilla", una linea di quaderni facili per tutti con rigatura guidata.

sabato, 30 dicembre 2017, 08:55

Nell'ambito della XV edizione della rassegna "Note di Natale" organizzata dal comune di Montecarlo, il Coro della Collegiata di S. Andrea apostolo di Montecarlo invita a partecipare al concerto "Nolite Timere..." che si svolgerà lunedì 1° gennaio alle ore 17,30 nella chiesa Collegiata di S. Andrea ap. di Montecarlo.

venerdì, 29 dicembre 2017, 20:17

"Piazzale Risorgimento: può diventare realtà la realizzazione di un parcheggio sotterraneo". Lo affermano Marco Martinelli (FI) e Nicola Buchignani (FDI) firmatari della mozione, approvata dal consiglio grazie anche ai voti della maggioranza, che apre alla possibilità concreta di predisporre un progetto unitario su tutta l'area della piazza che ne preveda...