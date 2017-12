Incendio all'azienda 'Rox' di porcari: ordinanza del comune di Capannori a tutela della salute dei cittadini

Altre notizie brevi

venerdì, 29 dicembre 2017, 14:07

Sistema Ambiente spa comunica che in data 1 gennaio saranno sospese la raccolta ordinaria e differenziata dei rifiuti nel centro Storico: tali servizi riprenderanno pertanto regolarmente martedì 2 gennaio.

venerdì, 29 dicembre 2017, 09:43

Il servizio di ritiro pannolini previsto per lunedì 1° gennaio verrà svolto martedì 2 gennaio; restano invariate le modalità di esposizione.

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:23

Prorogata di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2018, la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:06

Esprime preoccupazione Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, nel commentare la vicenda dei tagli ai voli decisa dalla più celebre compagnia aerea low cost del mondo, ovvero sia Ryanair. "Come noto – afferma Bonino – la nostra categoria guarda con la massima attenzione a quelle che sono...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:03

Il Comune, a seguito di una comunicazione di Arpat, oggi (mercoledì) ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria. Fino alle ore 19.30 di oggi (mercoledì) non possono circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:42

La Sala Operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e locali temporali per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino alle 23.59 domani, giovedì 28 dicembre.

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:53

E' stato avviato l'iter per l'istituzione del Distretto Turistico della Valle Apua. La Giunta regionale della Toscana deve inviare formale richiesta al Ministero dei Beni culturali e del Turismo che dovrà istituire la nuova realtà. Il Distretto rappresenta l'unificazione strategica di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:14

A causa della festività del 1 gennaio, Ascit comunica a tutta la cittadinanza che la raccolta del multimateriale leggero (sacco azzurro) sarà anticipata a venerdì 29 dicembre, giorno in cui rimane confermata anche la raccolta del vetro.

mercoledì, 27 dicembre 2017, 11:53

Sabato 30 dicembre alle 16, presso la sala espositiva di Corte dell'Angelo in Lucca, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica personale "Luci Magiche della Lapponia" di Giuseppe Pellicci del Fotoclub Lucchese. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2018 con i seguenti orari: giorni festivi e prefestivi 10 -12...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 11:15

Spazio LUM ha deciso di festeggiare al meglio il Natale offrendo un regalo da scartare sotto l'albero. Per vederlo l'invito è per questa sera in Via San Donnino 17, presso lo studio MMAD, luogo dal forte respiro moderno ed europeo, scelto per la personale di video installazioni e documentazioni di...