"Piazzale Risorgimento: può diventare realtà la realizzazione di un parcheggio sotterraneo"

Altre notizie brevi

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:52

Sabato 6 gennaio alle ore 21.15 si terrà nella Sala dell'Affresco di San Micheletto il Concerto dell'Epifania organizzato da Auser Lucca insieme con la direzione artistica del M°Vijay Pierallini. Una carrellata di brani della tradizione del Natale interpretati da solisti lucchesi e realtà corali note in città quali Il Coro...

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:50

Vuoi imparare i segreti dei tordelli fatti in casa di nonno Egidio oppure il mitico sugo di nonna Bice? Per la prima volta hai la possibilità di farlo grazie alla collaborazione fra Istituto Comprensivo Lucca 2, Auser Insieme Lucca e la Prof.ssa Maria Letizia Pasquinelli che, a partire dal 15...

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:02

In merito all'incendio che ha distrutto un impianto industriale nel Comune di Porcari, con relativo pericolo di diffusione nell'aria di sostanze inquinanti pericolose, l'amministrazione comunale di Lucca fa presente di non aver ricevuto al momento dagli organi competenti indicazioni tali da dover attuare disposizioni a tutela della salute dei cittadini.

venerdì, 29 dicembre 2017, 14:07

Sistema Ambiente spa comunica che in data 1 gennaio saranno sospese la raccolta ordinaria e differenziata dei rifiuti nel centro Storico: tali servizi riprenderanno pertanto regolarmente martedì 2 gennaio.

venerdì, 29 dicembre 2017, 14:06

In seguito all'enorme incendio che nella serata di ieri (giovedì) ha interessato l'azienda "Rox" di Porcari, sprigionando una densa nuvola di fumo che si è diffusa in gran parte della Piana e in mattinata si è orientata sul territorio di Capannori il sindaco Luca Menesini ha emesso un'ordinanza precauzionale a...

venerdì, 29 dicembre 2017, 09:43

Il servizio di ritiro pannolini previsto per lunedì 1° gennaio verrà svolto martedì 2 gennaio; restano invariate le modalità di esposizione.

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:23

Prorogata di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2018, la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:06

Esprime preoccupazione Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, nel commentare la vicenda dei tagli ai voli decisa dalla più celebre compagnia aerea low cost del mondo, ovvero sia Ryanair. "Come noto – afferma Bonino – la nostra categoria guarda con la massima attenzione a quelle che sono...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:03

Il Comune, a seguito di una comunicazione di Arpat, oggi (mercoledì) ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria. Fino alle ore 19.30 di oggi (mercoledì) non possono circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:42

La Sala Operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e locali temporali per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino alle 23.59 domani, giovedì 28 dicembre.