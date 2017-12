Rotatoria Turchetto, intervento del sindaco D'Ambrosio in risposta a Vittorio Fantozzi

sabato, 30 dicembre 2017, 20:43

Rispetto a quanto scritto da Vittorio Fantozzi sulla rotatoria del Turchetto e sulla variante urbanistica puntuale adottata dal consiglio comunale di Altopascio, preciso al sindaco di Montecarlo quanto segue: come già annunciato e stabilito in sede di adozione della variante urbanistica puntuale, una delle prescrizioni poste all'azienda AlpiPan per poter realizzare l'intervento è la sistemazione della viabilità provinciale. Diverse sono le ipotesi al vaglio e in discussione c'è anche la realizzazione della rotatoria del Turchetto. Sono stata la prima a porre la questione ai vertici aziendali, con i quali mi sto incontrando ripetutamente proprio per parlare delle varie ipotesi per mettere in sicurezza quel tratto di via Romana. Un'opera che ritengo fondamentale e necessaria per risolvere la pericolosità diffusa dell'area. Fondamentale è il coinvolgimento della Provincia e col presidente Menesini stiamo lavorando affinché le valutazioni per trovare la soluzione definitiva portino presto a una soluzione concreta.

Per scoprirlo, però, al sindaco Fantozzi sarebbe bastata una telefonata o un incontro faccia a faccia, come credo sia naturale e appropriato fare tra colleghi, per di più amministratori di comuni confinanti. Nel mezzo c'è una sottile differenza, quella che passa tra il bisogno di visibilità e la voglia di risolvere concretamente i problemi.