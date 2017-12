Sistema Ambiente, possibili ritardi a causa dell'assemblea del personale

Altre notizie brevi

Spinta inizialmente dall’amore per il suo ex fidanzato, una giovane bionda di nome Elle Woods viene ammessa alla prestigiosa università di Harvard. Qui la sua ambizione cambia e matura, diventando desiderio di cancellare il suo passato di esclusiva frivolezza.

Torna, come ogni anno, il “Pranzo di Natale con i poveri” della Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno cambia sede e raddoppia: dalla chiesa di San Pietro Somaldi si sposta al complesso monumentale San Francesco, con un secondo evento, dedicato agli anziani, che si terrà in contemporanea alla Pia Casa, in...

Mercoledì 27 dicembre alle ore 18 ad Artè, nell'ambito della Stagione artistica, saranno proiettati quattro cortometraggi del regista Diego Bonuccelli. Si tratta di '3 giorni di Maggio' (drammatico, 15'), 'Più accecante della notte' (Thriller, 20'); XII844 (Storico, 15'); 'Incurabile solitudine' (Drammatico 15'.). La proiezione è ad ingresso libero.

Come ormai da tradizione da oltre quindici anni, la sera di Natale sarà l'occasione per la consueta festa di beneficenza a favore di del, Villaggio del Fanciullo, A.N.F.F.A.S. e U.N.I.T.A.L.S.I. Come consuetudine l'evento si terrà al Caffé San Colombano, presso l'omonimo baluardo delle Mura Urbane.

Il 28 dicembre, dalle 16 in poi presso l'Ostello del comune di Capannori il Rio di Vorno (LU) si terrà un incontro seminariale sugli scenari che coinvolgono il distretto cartario (il più importante d'Europa). Esso affronterà tematiche decisive per i prossimi anni riguardanti le politiche industriali, la qualità ambientale e...

Anche quest'anno arriviamo al periodo natalizio senza che la Legge sulle Liberalizzazioni sia stata modificata. Giace in Parlamento senza che il Governo e i partiti facciano passi decisivi per dare risposte alle richieste degli oltre 2 milioni di lavoratori del commercio che chiedono di modificare la legge che ha introdotto...

Vivace e ricca di proposte L'Ambiente Giusto per l'Alternativa, assemblea organizzata da Sinistra Italiana Lucca lo scorso 21 Dicembre presso il ristoro del baluardo San Salvatore sulle Mura Urbane sul tema Ambiente e sostenibilità sociale.

La Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo e il Corpo Musicale "Giuliano Zei" di Altopascio terranno il concerto "Santo Stefano al Teatro dei Rassicurati". In programma musica classica, moderna ed originale per banda. Appuntamento martedì 26 dicembre alle ore 17,30 al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo.

Martedi 26 dicembre il suggestivo Presepe Vivente organizzato dagli abitanti di Ruota, la piccola frazione collinare nel comune di Capannori, è giunto alla sua XXVIII edizione. Come ogni anno le vie del borgo saranno animate dalle numerose "botteghe" degli antichi mestieri e faranno da sfondo alla rappresentazione vera e propria...

La segretaria del partito democratico di Capannori Silvana Pisani nonché componente della Commissione comunale sulle pari opportunità esprime la sua soddisfazione e quella di tutti gli iscritti al pd di Capannori per l’approvazione della legge a tutela degli orfani di crimini domestici avvenuta il 21 dicembre scorso.