Spazio Lum presenta "Arte Quotidiana" di Elena Borghi

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:03

Il Comune, a seguito di una comunicazione di Arpat, oggi (mercoledì) ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria. Fino alle ore 19.30 di oggi (mercoledì) non possono circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:42

La Sala Operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e locali temporali per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino alle 23.59 domani, giovedì 28 dicembre.

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:53

E' stato avviato l'iter per l'istituzione del Distretto Turistico della Valle Apua. La Giunta regionale della Toscana deve inviare formale richiesta al Ministero dei Beni culturali e del Turismo che dovrà istituire la nuova realtà. Il Distretto rappresenta l'unificazione strategica di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:14

A causa della festività del 1 gennaio, Ascit comunica a tutta la cittadinanza che la raccolta del multimateriale leggero (sacco azzurro) sarà anticipata a venerdì 29 dicembre, giorno in cui rimane confermata anche la raccolta del vetro.

mercoledì, 27 dicembre 2017, 11:53

Sabato 30 dicembre alle 16, presso la sala espositiva di Corte dell'Angelo in Lucca, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica personale "Luci Magiche della Lapponia" di Giuseppe Pellicci del Fotoclub Lucchese. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2018 con i seguenti orari: giorni festivi e prefestivi 10 -12...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 11:13

Domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 21,30 nella chiesa centrale di Colle di Compito è in programma il 'Concerto di Fine Anno” della Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Colle di Compito in collaborazione con il soprano Letizia Cappellini e il tenore Matteo Da San Martino. In programma brani di musica classica...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 11:10

Domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 21.00 ad Artè, il Coro Arcobaleno di Lucca diretto da Cristina Torselli presenterà il concerto intitolato "Con Walt… un arcobaleno di armonie". I bambini del Coro Arcobaleno insieme ai ragazzi di “Azzurre armonie” diretti da Elisa Barsella canteranno le canzoni dei classici Disney attraverso...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 10:55

Dopo Natale, la vacanza si fa in agriturismo. Un successo per il settore confermato dai numeri: un aumento del 20% delle richieste in Toscana rispetto all'anno scorso. Sono soprattutto famiglie con bambini, italiane, che decidono di concedersi una pausa tra relax e natura.

sabato, 23 dicembre 2017, 18:07

Spinta inizialmente dall’amore per il suo ex fidanzato, una giovane bionda di nome Elle Woods viene ammessa alla prestigiosa università di Harvard. Qui la sua ambizione cambia e matura, diventando desiderio di cancellare il suo passato di esclusiva frivolezza.

sabato, 23 dicembre 2017, 12:46

Torna, come ogni anno, il “Pranzo di Natale con i poveri” della Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno cambia sede e raddoppia: dalla chiesa di San Pietro Somaldi si sposta al complesso monumentale San Francesco, con un secondo evento, dedicato agli anziani, che si terrà in contemporanea alla Pia Casa, in...