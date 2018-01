Capannori: inizia un percorso dedicato alla meditazione con lo Sahaja Yoga

Altre notizie brevi

giovedì, 4 gennaio 2018, 12:50

I prezzi delle abitazioni sono calati del 4,1% in Toscana nell’anno appena trascorso, a una media di 2.177 euro/m², secondo l’ultimo indice dei prezzi delle case di seconda mano di idealista.

giovedì, 4 gennaio 2018, 10:48

Seconda passeggiata del gruppo La Via dei Retriever a Lucca, dedicata ad i bambini in occasione della festa della Befana. L’intera somma delle iscrizioni sarà devoluta a Carrellini Disabili di Alessandro Ortolan che si occupa di costruire su misura dei carrellini per cani disabili... patrocinata dal comune di Lucca.

mercoledì, 3 gennaio 2018, 18:36

Domenica 7 gennaio dalle 14 presso lo Studio 85 caffè di Lucca si terranno i Casting gratuiti per partecipare a Sanremo Unlimited, la vetrina musicale riconosciuta da Casa Sanremo che offre l’opportunità a tutti i cantanti, interpreti e/o cantautori, di farsi conoscere e ascoltare dai discografici, autori e produttori presenti...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 18:33

Sabato 6 gennaio all’auditorio “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari va in scena lo spettacolo solidale di cabaret in favore di Telethon. Musica, magia e cabaret, presentati da Kagliostro con Fabio Nocchi e Lucrezia Blunda. Per prenotazioni e acquisto biglietti ci si può rivolgere alla biblioteca comunale di Porcari in...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 15:06

Si aggiungono altre iniziative per l'Epifania sul territorio di Capannori. Sabato 6 gennaio al polo culturale Artémisia di Tassignano a partire dalle ore 16 è in programma la Festa della Befana promossa dal Centro culturale di Tassignano con uno spettacolo di animazione presentato da Fabiccio il Pagliaccio "Le comiche show',...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 11:02

Si rinnova venerdì 5 gennaio 2018, dalle 10 alle 10.30 nella Pediatria dell'ospedale San Luca, l'appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca, la tradizionale festa con la consegna dei regali da parte della simpatica vecchietta ai bambini, ricoverati e non.

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:54

Apuantrek, gli Uomini della Neve e in collaborazione con Garfagnana Guide presentano l’evento Solare Apuano: Epifania del Pennato, accessibile a tutti e a partecipazione gratuita. Si vedrà il Sole apparire nella spaccatura tra i monti Nona e Procinto illuminando di nuova luce il sito di incisioni rupestri di Trogna con...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:34

Si è svolta ieri sera (martedì 2 gennaio), allo stadio Porta Elisa, la riunione tra l'assessore Celestino Marchini e i soci della A.S. Lucchese Libertas, per valutare la documentazione, proposta in un clima di piena condivisione.

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:25

"Ho creduto in questo partito - dichiara Capezzoli - fin dal 2009 quando ho aderito per la prima volta, un movimento che mi ha rappresentato. Ne ho sostenuto tutte le battaglia, ho accettato quando il partito ha deciso di andare oltre il suo fondatore, ho passato molte ore a parlare...

martedì, 2 gennaio 2018, 19:25

Vittorio Fantozzi sindaco di Montecarlo risponde al consigliere e dirigente Nacchi: "Plaudiamo all’impeto con il quale il consigliere Nacchi corre a meritarsi l’avvenuta promozione sul campo nel direttivo provinciale del Partito Democratico. Premio dovuto più alla solerzia, in questo caso quello di andare subito in soccorso al collega di partito...