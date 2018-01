Isee-tpl, i tagliandi attuali validi fino al 31 marzo 2018

Altre notizie brevi

martedì, 2 gennaio 2018, 11:17

Il giorno 6 gennaio 2018 presso il Polo Culturale Artemisia il Centro Culturale Tassignano organizza la festa della Befana. Con inizio alle ore 16 spettacolo comico di Magie, di Burattini, Musica e balli di gruppo presentato da "Fabiccio il pagliaccio".

martedì, 2 gennaio 2018, 11:15

La siccità degli ultimi mesi ha inciso indirettamente anche sull'allevamento da carne bovina: quel 40 per cento in meno di fieno prodotto dalle aziende ha reso necessario il ricorso all'acquisto di fieno a cui si dovrà imputare un leggero aumento dei prezzi di vendita della carne.

martedì, 2 gennaio 2018, 11:14

Corsi per operatore socio sanitario (OSS) nelle aziende sanitarie toscane. Per l'anno 2017-2018 la Regione ne finanzia 32, per complessivi 960 posti, per un importo totale di 390.000 euro. Lo stabilisce una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata nel corso...

lunedì, 1 gennaio 2018, 18:36

L'Aducons Law & Food ha vinto nel 2017 le cause per conto 124 cittadini di Lucca e Capannori che hanno potuto ottenere così oltre 22 mila euro di rimborsi, ottenendo indietro l'Iva pagata indebitamente sulla tassa dei rifiuti.

lunedì, 1 gennaio 2018, 13:29

A causa dell' indisponibilità di molti esecutori dovuta all'influenza e a malanni di stagione, il concerto "Nolite Timere" previsto per oggi, lunedì 1 gennaio, è rinviato a sabato 6 gennaio alle 17,30 sempre nella Chiesa collegata di S. Andrea apostolo di Montecarlo.

domenica, 31 dicembre 2017, 18:52

L'incendio ditta Rox di Porcari è stato completamente domato e la situazione è totalmente sotto controllo. Per questo motivo, sentita ripetutamente l'azienda Asl, l'ordinanza attualmente in corso è da considerarsi modificata. Resteranno valide le indicazioni di lavare abbondantemente con acqua i prodotti dell'orto o simili coltivati all'esterno e le indicazioni...

sabato, 30 dicembre 2017, 20:43

Rispetto a quanto scritto da Vittorio Fantozzi sulla rotatoria del Turchetto e sulla variante urbanistica puntuale adottata dal consiglio comunale di Altopascio, preciso al sindaco di Montecarlo quanto segue: come già annunciato e stabilito in sede di adozione della variante urbanistica puntuale, una delle prescrizioni poste all'azienda AlpiPan per poter...

sabato, 30 dicembre 2017, 19:18

La sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali vengono prima di tutto. È per questo che l'amministrazione, in occasione dell'avvicinarsi dei festeggiamenti di fine anno, invita la popolazione a seguire una serie di regole del buonsenso.

sabato, 30 dicembre 2017, 19:01

La rotonda del Turchetto, infrastruttura richiesta da anni, può essere realizzata con il concorso del privato beneficiario della variante allo studio del comune di Altopascio. Questo il senso della comunicazione ufficiale che l'amministrazione comunale di Montecarlo, per mano del sindaco Vittorio Fantozzi, ha inviato al primo cittadino di Altopascio, al...

sabato, 30 dicembre 2017, 18:58

La A.S. Lucchese Libertas e Arnaldo Moriconi, in merito al nuovo comunicato diffuso in data odierna (sabato 30 dicembre) dalla società Sport Man e alle dichiarazioni di Alessio Sundas, ribadiscono l'assoluta inesistenza di una trattativa reale che comporti l'acquisizione di quote societarie e del presunto bonifico previsto per la data...