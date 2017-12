Ecco le semifinaliste del Trofeo Bresci

Altri articoli in Piana

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:35

Nonostante la pioggia caduta durante la mattinata, la 28^ edizione del Presepe Vivente di Ruota è stata un successo. Ieri circa 700 persone hanno partecipato alla manifestazione promossa dall'associazione Presepe vivente di Ruota 1990

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:06

Gli autotrasportatori di Confartigianato sono preoccupati anche per le telecamere che il Comune di Capannori vuol mettere su Viale Europa

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:50

“La realizzazione della Cittadella dello sport è una grande occasione per il territorio, che può far diventare Capannori un centro di riferimento nella Piana di Lucca per la salute e il benessere”. Così Silvana Pisani, segretaria del Partito Democratico di Capannori e consigliera comunale presidente della commissione consiliare sport

mercoledì, 27 dicembre 2017, 13:17

La serata inizierà, alle 19 all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara in via Roma, con lo spettacolo “Trattato di economia” (versione unplugged), un coreocabaret confusionale sulla dimensione economica dell'esistenza di e con Roberto Castello e Andrea Cosentino

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:51

L'amministrazione Menesini ha deciso di affidare all'ingegno e alla creatività degli artisti locali, ma anche del territorio nazionale, la realizzazione del progetto e del modello di manufatto del simbolo del 'Premio Città di Capannori'

martedì, 26 dicembre 2017, 17:04

Prosegue la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione di Prosa del Teatro dei Rassicurati di Montercalo con formule diverse, per più spettacoli, per un programma attento al rapporto qualità/prezzo