Fanucchi: “Montemagni intervenuta a 17 ore dall’evento, la prossima volta si ricordi di usare il telefono”

sabato, 30 dicembre 2017, 09:36

"Siamo favorevolmente stupiti che una consigliera regionale di minoranza si interessi di un piccolo paese come il nostro con così grande solerzia, preoccupandosi per la salute dei nostri concittadini”. Inizia così la risposta del vice sindaco e assessore alla Protezione civile e Ambiente, Franco Fanucchi, all’intervento del consigliere regionale Elisa Montemagni sull’incendio alla Rox.

“Sono questi i miracoli della politica - prosegue Fanucchi - e una testimonianza ulteriore della utilità dei social che permettono in tempo reale di colloquiare coi territori. Tuttavia vorrei far notare alla premurosa consigliera regionale che oltre a internet e ai social, esiste anche uno strumento che sembra sia stato inventato nel lontano 1865 e poco conta se da Meucci o da Manzetti: si chiama telefono. La consigliera, che così tempestivamente (dopo 17 ore), assieme al consigliere di minoranza Giannoni, ci accusa di ritardi, poteva chiamare direttamente il Sindaco Fornaciari oppure il sottoscritto, che avevano passato 24 ore sul posto, evitando di affidarsi alle dichiarazioni di chi invece non si è mai visto sul luogo dell'incendio e, una volta chiamato in quanto rappresentante di una larga fetta di popolazione, ha affermato che "non aveva titolo per emettere ordinanze e pertanto era inutile chiamarlo".

“Detto questo - conclude il vicesindaco Fanucchi - la ringrazio per la tirata di orecchie e ci auguriamo che abbia il solito amore e preoccupazione per Porcari anche dopo il 4 marzo 2018, data presunta delle elezioni politiche nazionali”.