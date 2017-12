Piana : porcari



Fornaciari: "Nessuna incertezza o ritardo, abbiamo agito con tempestività anche in assenza di indicazioni da Arpat e Asl"

venerdì, 29 dicembre 2017, 13:59

I chiarimenti del comune di Porcari sull'incendio alla ditta Rox di ieri sera e i messaggi di Alert system inviati alla popolazione e le analisi dell'Arpat.

"Nessuna incertezza o ritardo -si legge nella nota -. Il Comune si è mosso sin dalle 21 di ieri sera, quando il sindaco Leonardo Fornaciari e l'assessore alla Protezione Civile Franco Fanucchi si sono recati sul posto per rendersi conto di persona di cosa stesse realmente accadendo. I due amministratori sono rimasti sull'incendio fino alle 2 di notte e già alle 22.59 è partito il primo messaggio di Alert System alla popolazione sulle misure da adottare nelle ore immediatamente successive al fatto. Inoltre, le stesse informazioni sono state pubblicate pochi minuti dopo sulla pagina Facebook del Comune e il sindaco ha reso svariate dichiarazioni agli organi di stampa presenti sul posto.

Nella giornata odierna, con l'incendio ancora in corso, è stato diramato un secondo avviso Alert System alle 9.27, che ha raggiunto oltre 2 mila famiglie di Porcari. Inoltre, si è costantemente aggiornata la pagina Facebook del Comune con i comportamenti da tenere e lo stesso si è fatto sul sito istituzionale. Alle 10.04 l'assessore Fanucchi ha consigliato i responsabili del nido Alice di sospendere l'attività e rimandare a casa i 5 bambini presenti nella struttura.

Alle ore 11 sono finalmente arrivati sul luogo dell'incendio i tecnici di Asl e Arpat - prosegue il comunicato - . Dopo un sopralluogo è stata redatta una ordinanza sindacale, pubblicata intorno a mezzogiorno e diramata a tutti i comuni limitrofi, che in via precauzionale hanno deciso di adottarla a loro volta. L'ordinanza, concordata con i tecnici di Asl e Arpat, ricalca in toto i consigli che erano stati già diramati nelle ore successive all'incendio. Il Comune ha dunque operato nel modo corretto pur in assenza di supporto delle stesse autorità alle quali è stata inviata una segnalazione di criticità per il ritardo con cui si sono attivate".

"Infine - commenta il sindaco Leonardo Fornaciari - , sorprende e lascia dispiaciuti la meraviglia espressa dal consigliere Giannoni per il fatto di aver provato a coinvolgerlo in un evento non trascurabile per il paese. E' nostra abitudine farlo in circostanze di questo tipo. Evidentemente ci eravamo sbagliati, ma noi continueremo su questa strada anche per il futuro".

Di seguito il testo dell'ordinanza:

IL SINDACO

Premesso che nella sera del giorno 28/12/2017 si è sviluppato un incendio di vasta entità presso il magazzino dell’ Azienda "Rox Shoes”, società specializzata nella vendita di scarpe e calzature sita in Via G. Puccini nel Comune di Porcari;

Vista l’entità dell’episodio di cui all’oggetto, la tipologia costruttiva dell’edificio e la presenza di materiale di varia natura compreso plastica, gomma, pelle e similpelle;

Presi i necessari contatti con i tecnici ASL ed ARPAT intervenuti per accertamenti riguardanti le tipologie delle emissioni sviluppatesi in seguito all’evento;

Preso atto che presumibilmente la copertura dello stabilimento contiene fibre di amianto;

Preso atto con note pervenute in data 29/12/201 e assunte al Prot. Comunale n.22812 e n° 22823 dal Comando Provinciale dei VV.F. di Lucca che l’incendio sviluppatosi nella notte del 28/12/2017 presso l’Azienda "Rox Shoes" sito in via G. Puccini nel Comune di Porcari è tenuto sotto controllo ma stante il considerevole quantitativo d materiale presente all’interno del capannone si prevede che le operazioni di minuto spegnimento e successivo smassamento si protrarranno per diverse ore;

Considerato che sono sati predisposti da ASL ed ARPAT i dovuti campionamenti e analisi dei materiali residui dispersi nell’ambiente circostante lo stabilimento;

Sentito il parere degli enti sopra menzionati in merito alla procedura comportamentale da tenere in termini di sicurezza e d’incolumità pubblica e in attesa dei risultati e delle ulteriori verifiche che sono ancora in corso;

I N V I A P R E C A U Z I ON A L E

immediatamente dall’emissione del presente atto

INVITA

tutta la popolazione residente nel territorio del Comune di Porcari, nonché chiunque a qualunque titolo si trovi a frequentare la fascia di territorio sopra specificata, vista la caduta di ceneri e polveri a seguito delll’evento, ad adottare i seguenti accorgimenti e comportamenti:

- Tenere per quanto possibile chiuse porte e finestre

- Rimanere all’interno delle abitazioni ed evitare esposizioni all’esterno ed attività ricreative all’aperto;

- Lavare accuratamente e abbondantemente prima dell’uso, frutta, verdura ed ortaggi;

- Evitare di stendere biancheria all’aperto;

- Lavare con acqua balconi,terrazzi e davanzali, ecc;

DISPONE

Inoltre in via precauzionale la chiusura dell’Asilo Nido, del Centro Anziani e della Biblioteca Comunale.

Detti comportamenti dovranno essere tenuti fino a che gli organi competenti, ASL, ARPAT e VV.F. non certificheranno la cessazione del pericolo derivante dall’evento, e comunque fino all’emissione di nuove comunicazioni.

Sara’ cura dell’ A.C. tenere informata la popolazione sull’evolversi della situazione, attraverso i mezzi di informazione locali utilizzando anche il sistema di chiamata tramite l’Alert System .