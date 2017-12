Getta tre dosi di cocaina dal finestrino alla vista dei carabinieri: denunciati in due

Altri articoli in Piana

sabato, 30 dicembre 2017, 19:14

Il bando si rivolge a disoccupati, pensionati over 65 e giovani coppie. C'è tempo fino al 31 gennaio per presentare le domande per ricevere contributi

sabato, 30 dicembre 2017, 18:39

Franco Fanucchi, vice sindaco e assessore alla Protezione Civile di Porcari, in merito all'incendio di ieri notte alla Rox replica seccato alle osservazione del consigliere regionale Montemagni:

sabato, 30 dicembre 2017, 12:36

Un presidio del comando tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri trova sede nel Compitese, andando così a potenziare la presenza delle forze dell’ordine nella zona sud del territorio

sabato, 30 dicembre 2017, 11:27

Il territorio comunale di Capannori e di Altopascio non rientra tra le aree maggiormente interessate dalla possibile ricaduta delle sostanze rilasciate in atmosfera durante l'incendio all'azienda Rox di Porcari di giovedì scorso

sabato, 30 dicembre 2017, 09:36

Ecco la risposta del vice sindaco e assessore alla protezione civile e ambiente di Porcari, Franco Fanucchi, all’intervento del consigliere regionale Elisa Montemagni sull’incendio alla Rox

sabato, 30 dicembre 2017, 09:04

Un ordine del giorno di partecipazione e sostegno, quello approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Montecarlo, rivolto alla proprietà ed ai lavoratori della Rox unitamente alla comunità porcarese