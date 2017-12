Piana



I carabinieri forestali spostano la propria sede nel Compitese

sabato, 30 dicembre 2017, 12:36

Un presidio del comando tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri trova sede nel Compitese, andando così a potenziare la presenza delle forze dell’ordine nella zona sud del territorio.

Ad annunciarlo è il sindaco di Capannori Luca Menesini, che di fronte alla necessità della Forestale di spostarsi da Tassignano, è riuscito a compiere un’operazione per cui quello che poteva essere un punto a sfavore del territorio capannorese è invece divenuto un’opportunità.

Il bisogno di avere un presidio nelle colline del sud, infatti, è da tempo una richiesta molto esplicita dei residenti dell'intero Compitese. Inoltre, le colline del sud, soprattutto in estate, hanno visto il proliferare di incendi che la presenza dei carabinieri forestali in zona potrebbe scongiurare.

Consapevole delle richieste dei cittadini del sud e volendo mantenere questo presidio sul proprio territorio, il primo cittadino di Capannori ha individuato nella ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio la struttura che poteva accogliere gli uffici della Forestale. A seguito di vari sopralluoghi, il comune ha deciso di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile per consentire all’Arma di prendere sede nell’ex circoscrizione e per migliorare i locali che resteranno a disposizione delle associazioni già presenti.

“Sono molto soddisfatto di aver mantenuto un presidio importante come il Corpo della Forestale sul nostro territorio – dice il sindaco Luca Menesini – e anche di essere riusciti a trovare spazi adeguati ad ospitarlo nell’ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio. In questo modo, la Forestale sarà nel Compitese, dove i cittadini sentono forte la necessità di più presidi. Ringrazio il corpo della forestale per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nell’operazione, e sono certo che la sua presenza sarà di grande importanza nella zona sud del territorio. Il trasferimento sarà fatto entro la prossima primavera, perché prima dobbiamo eseguire dei lavori di ristrutturazione dei locali. Sono certo che i cittadini è davvero una bella notizia”.

«E’ un’importante opportunità– aggiunge la comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali Raffaella Pettinà – che consente una presenza capillare in un’area strategica del nostro territorio. Ringraziamo l’amministrazione comunale per questa preziosa e fattiva collaborazione».

La giunta Menesini ha già approvato la delibera dei lavori nella ex circoscrizione, dove la Forestale troverà sede al primo piano. Per riqualificare gli spazi e mantenere il presidio dell’Arma sul territorio, l’amministrazione comunale ha stanziato una cifra di 39 mila euro. Inoltre, le associazioni già presenti nell’immobile di San Leonardo in Treponzio resteranno nella struttura, mantenendo i propri spazi.