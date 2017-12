Piana : porcari



Incendio alla Rox, Capannori e Altopascio non sono tra le aree di impatto

sabato, 30 dicembre 2017, 11:27

Il territorio comunale di Capannori non rientra tra le aree maggiormente interessate dalla possibile ricaduta delle sostanze rilasciate in atmosfera durante l'incendio all'azienda Rox di Porcari di giovedì scorso. È quanto emerge dalla nota inviata da Arpat all'Ente di piazza Aldo Moro.

Per questo motivo il sindaco Luca Menesini, in via precauzionale e in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli Enti preposti, ritiene di dover confermare solo l'invito rivolto alla popolazione a lavare accuratamente frutta, verdura ed ortaggi prima del consumo e a pulire con acqua corrente davanzali e terrazzi.

Possono quindi riprendere le attività all'aperto.

In caso di eventuali sviluppi della situazione i cittadini saranno informati attraverso i canali istituzionali.

Per ogni informazione è a disposizione la polizia municipale di Capannori al numero 0583429060.



Anche il territorio comunale di Altopascio non rientra tra le aree maggiormente interessate dalla possibile ricaduta delle sostanze rilasciate in atmosfera durante l’incendio all’azienda Rox di Porcari. Lo dice Arpat, nella nota inviata al Comune. Per questo motivo, il Sindaco Sara D’Ambrosio, in via precauzionale, a scopi cautelativi e in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli Enti preposti, conferma solo l’invito alla popolazione a lavare accuratamente frutta, verdura e ortaggi prima del consumo e a pulire con acqua corrente davanzali e terrazzi. Le attività all’aperto, invece, possono riprendere.

Ogni ulteriore e nuova comunicazione sarà tempestivamente divulgata ai cittadini attraverso i canali istituzionali.

Per ogni informazione o segnalazione è possibile contattare la Polizia Municipale di Altopascio ai numeri: 0583.216338 – 335.8030440.