Incendio Rox: le prime analisi confermano la presenza di amianto

venerdì, 29 dicembre 2017, 15:50

Non aumenteranno le tasse, né verranno variati i costi dei servizi a domanda individuale, come mensa e trasporto scolastico. Confermati, inoltre, tutti i servizi, gli impegni presi e gli investimenti programmati, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del territorio, la spesa sociale, la scuola, la cultura,la valorizzazione del patrimonio storico...

venerdì, 29 dicembre 2017, 15:37

Interventi di rifacimento della segnaletica, regimazione delle acque e ripristino di muretti. Inoltre si riqualificherà piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano e si metterà in sicurezza un movimento franoso a Valgiano

venerdì, 29 dicembre 2017, 14:31

Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega Nord, commenta le tempistiche dell'ordinanza sindacale a salvaguardia della popolazione dopo il rogo nell0azienda Rox di Porcari scoppiato ieri sera. giovedì 28 dicembre

venerdì, 29 dicembre 2017, 13:59

I chiarimenti del comune di Porcari sull'incendio alla ditta Rox di ieri sera e i messaggi di Alert system inviati alla popolazione e le analisi dell'Arpat

venerdì, 29 dicembre 2017, 10:47

La campagna di sensibilizzazione lanciata da Aci Lucca per dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza incassa il primo risultato. Il comune di Montecarlo ha infatti risposto positivamente all’appello dell’ente e procederà a installare quanto prima le cinture nell’unico mezzo, dei tre in uso, attualmente sprovvisto

giovedì, 28 dicembre 2017, 23:10

Un grosso incendio è divampato ieri sera presso lo stabilimento "Rox Shoes" a Porcari. Ancora non si conoscono le cause, anche se, da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto, si pensa possa trattarsi di un corto-circuito.