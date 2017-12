Piana



Marchi: "Raccolta differenziata in aumento, ma servono delle modifiche"

sabato, 23 dicembre 2017, 13:27

Il consigliere comunale di Capannori Giovanni Marchi interviene sulla raccolta differenziata dei rifiuti (in aumento) proponendo alcune modifiche per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

"La raccolta differenziata dei rifiuti - spiega - è aumentata anche se a mio avviso ci sarebbe qualche cosa da rivedere. Le modifiche che vengono richieste, per andare incontro alle esigenze di molti cittadini, non avrebbero costi aggiuntivi ne per l’ente comune ne per l’Ascit. Se l’amministrazione fosse d’accordo, ogni tanto con le minoranze, si potrebbe intervenire in pochissimo tempo e tutta la cittadinanza capannorese ne avrebbe il giusto beneficio. Ora si nota che la raccolta del verde (bidone) nelle quattro zone del comune è suddivisa per 33 giorni nell’arco dell’anno e viene prelevato a seconda della zona il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato".

"Molti cittadini – afferma Marchi - si chiedono, perché la raccolta viene effettuata soltanto per due volte nei mesi dove forse c’è maggior bisogno del bidone dove viene raccolto il verde, in quanto nel periodo autunnale, viene utilizzato maggiormente a causa della caduta delle foglie dagli alberi e di conseguenza della pulizia quasi giornaliera da parte dei proprietari dei giardini".

"Io credo – continua Marchi - che quanto argomenta la maggior parte della popolazione sia sensato per una migliore raccolta del verde. Senza gravare sul bilancio comunale, senza far pagare un centesimo in più alle famiglie che già molto pagano all’ASCIT per la raccolta differenziata dei rifiuti, possiamo con le solite giornate di raccolta durante l’arco dell’anno nelle quattro zone del comune, ripartirla in maniera più equa, ed è per questo che, sollecitato da molti cittadini delle varie frazioni del comune, propongo alcuni cambiamenti nella raccolta migliorativi rispetto all’attuale. Nei mesi dove la raccolta è prevista 5 volte potremmo raccogliere solo tre o quattro volte a seconda del mese, certamente a luglio, quando è caldo, l’erba non ha molta crescita basta che la raccolta venga effettuata 3 giorni al mese e non 4 o 5 come previsto dallo scadenzario a seconda delle zone in cui è stato suddiviso il comune. In questa maniera, avremmo l’opportunità di recuperare 4 giorni di raccolta, i quali per recuperare le giornate, potrebbero essere diluiti negli ultimi quattro mesi dell’anno, pertanto saremmo in grado di portare, settembre con 3 giorni di raccolta nell’arco del mese, così come ottobre e novembre. L’ultimo giorno rimasto potrebbe essere messo su dicembre, cosi avrebbe due giorni di raccolta".

"E’ superfluo, ma indispensabile aggiungere che nei mesi autunnali - conclude Marchi - c’è più bisogno del bidone verde per il mantenimento e la pulizia dei giardini da parte della popolazione capannorese. In questo modo risolveremmo il problema che i cittadini chiedono, avere un maggior servizio efficiente, quando veramente il bisogno è incombente".