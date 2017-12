Presentazione del primo album della cantautrice Annarè a Porcari

Altri articoli in Piana

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:49

Disavventura per la squadra Under 14 Gold del Bf Porcari che è stata derubata a Roma di tutte le borse con le divise e le scarpe da gioco. La squadra guidata da coach Simone Taddei è nella capitale per prendere parte al torneo "Sotto Natale sotto canestro".

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:41

Il comune, a seguito di una comunicazione di Arpat, oggi ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria. Fino alle 19.30 di oggi (giovedì 28 dicembre) e dalle 7.30 alle 19.30 dei giorni 29 e 30 dicembre non possono circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed...

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:52

Un milione di euro per il nuovo palazzetto di Altopascio. È l'importo che il comune aveva chiesto al Cipe, al quale l'amministrazione comunale aveva inviato il masterplan dell'opera e il progetto definitivo, per la realizzazione della struttura attesa da molto tempo sul territorio: importo che il Comitato interministeriale per la...

giovedì, 28 dicembre 2017, 14:23

A partirà da metà febbraio, si terrà all'auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari una rassegna cinematografica. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Cavanis, Lori Del Prete, durante la conferenza stampa dove è stata presentata la prossima stagione teatrale

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:25

Prenderanno il via a febbraio i lavori in alcuni cimiteri del territorio per il restauro e il risanamento conservativo delle cappelline e per la straordinaria manutenzione. I camposanti interessati dagli interventi, per un investimento complessivo di 29 mila euro, sono quelli di Colognora, Parezzana, Badia di Cantignano, Lammari e Marlia...

giovedì, 28 dicembre 2017, 12:09

Prorogata fino a giovedì 18 gennaio l'apertura della mostra fotografica “Etiopia, sulle orme di Carlo Piaggia” al museo Athena di Capannori promossa dall’Istituto storico lucchese sezione Auser Sesto in collaborazione con il comune di Capannori e il supporto di Lucca Underground Festival.