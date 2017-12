Piana : marlia



Quattro persone intossicate da monossido di carbonio

venerdì, 22 dicembre 2017, 21:44

di gabriele muratori

Quattro persone intossicate dal monossido di carbonio e trasportate all'ospedale san Luca di Lucca, è il bilancio di quanto accaduto ieri sera, venerdì 22 dicembre, attorno alle 19.30 in un locale pubblico a Marlia, sul viale Europa. Un guasto alla centrale termica probabilmente, ha causato la fuga del gas con le conseguenze che potevano essere ben più gravi. Il tempestivo intervento dei soccorsi, ha fatto si che tutto quanto non finisse in tragedia. Giunti immediatamente i vigili del fuoco di Lucca i quali hanno messo il luogo in sicurezza, ed hanno permesso cosi ai sanitari di poter intervenire senza problemi. L'auto medica del 118, la Croce Verde di Lucca e la Misericordia Santa Gemma, hanno quindi soccorso i malcapitati, trasportandoli in codici più e meno gravi al pronto soccorso dell'ospedale.