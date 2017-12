Settima giornata del trofeo Bresci: ecco le squadre passate ai quarti di finale

Altri articoli in Piana

martedì, 26 dicembre 2017, 17:04

Prosegue la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione di Prosa del Teatro dei Rassicurati di Montercalo con formule diverse, per più spettacoli, per un programma attento al rapporto qualità/prezzo

lunedì, 25 dicembre 2017, 11:02

Porcari piange un concittadino illustre. Si è spento nel giorno di vigilia di Natale, all’età di 83 anni, Giovanni Menchetti, che tra il 1964 e il 1970 fu più giovane primo cittadino della storia del paese. La sua tradizione continua oggi con la figlia Roberta, assessore della giunta Fornaciari

domenica, 24 dicembre 2017, 10:03

I dirigenti rosablu speravano in una vittoria che potesse cambiare il vento della stagione, ma il vento, come spesso accade in questo campionato, ha spirato in modo contrario. 1 su 19 (5 per cento) da tre punti, 59 per cento ai liberi, 54 a 35 la lotta a rimbalzo per...

sabato, 23 dicembre 2017, 13:27

Il consigliere comunale di Capannori Giovanni Marchi interviene sulla raccolta differenziata dei rifiuti (in aumento) proponendo alcune modifiche per andare incontro alle esigenze dei cittadini

sabato, 23 dicembre 2017, 11:35

Il progetto della 'Cittadella dello Sport' illustrato pochi giorni fa dal sindaco Luca Menesini ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro da parte del Cipe al quale l'amministrazione comunale aveva inviato il masterplan dell'opera

sabato, 23 dicembre 2017, 11:27

Con le ultime quattro partite in programma oggi allo stadio comunale di Altopascio, si decreteranno le otto squadre, le prime due di ciascun girone, che accederanno ai quarti di finale, in calendario da martedì 26 dicembre