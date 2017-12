Piana



Si terrà regolarmente il mercato del sabato a Porcari

venerdì, 29 dicembre 2017, 20:19

Il mercato ambulante del sabato a Porcari si terrà regolarmente. Lo annuncia l’assessore al Commercio Roberta Menchetti che nel pomeriggio ha preso contatto con i responsabili del mercato cercando di condividere con loro il problema.

“Insieme - afferma Menchetti - abbiamo deciso alcuni accorgimenti per svolgere regolarmente la manifestazione. Gli stessi ambulanti si occuperanno di far coprire le eventuali merci scoperte e ci hanno garantito che gli ortaggi provengono da altre zone del territorio che non sono state toccate dalle conseguenze dell’incendio. Ho contattato i vigili che alle otto verifichino i banchi e che ogni banco che vende la verdura sia anch'esso coperto. Abbiamo chiamato i fruttivendoli chiedendo loro di esporre il cartello " si prega di lavare con acqua prima di consumare”. Davvero li ringrazio per la disponibilità dimostrata”.