Silvana Pisani (Pd): “Cittadella dello sport di Capannori, grande occasione per il territorio”

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:50

“La realizzazione della Cittadella dello sport è una grande occasione per il territorio, che può far diventare Capannori un centro di riferimento nella Piana di Lucca per la salute e il benessere”. Così Silvana Pisani, segretaria del Partito Democratico di Capannori e consigliera comunale presidente della commissione consiliare sport.

“Sono veramente contenta che il Cipe abbia finanziato il progetto – commenta Silvana Pisani – Costruire un polo sportivo a Capannori è uno degli impegni che ho portato avanti fin dal mio debutto in politica. Lo sport inteso come promozione dello spirito di aggregazione, di stili di vita sani e di valori quali la competizione all’insegna della lealtà e del rispetto degli altri deve essere tra le priorità delle istituzioni affinché la comunità cresca in maniera coesa. La Cittadella della Sport farà anche compiere un salto di qualità all’area dove adesso sorgono il campo sportivo e la piscina, contribuendo al percorso di valorizzazione della frazione capoluogo. Il nuovo impianto potrà essere anche il luogo ideale per proseguire quel percorso iniziato con ‘Tutti in gioco’, la manifestazione che vuole favorire l’inclusione attraverso lo sport. Adulti, giovani e bambini potranno trovare casa alla Cittadella, perché a Capannori lo sport è più che mai aperto a tutti. L’auspicio è che, una volta completato il primo lotto, possano essere reperite le risorse per estendere la Cittadella anche ad altre discipline e per potenziare la piscina, così come previsto nel secondo lotto”.

“La Cittadella sorgerà a poche centinaia di metri dal parco pubblico di Capannori – aggiunge Pisani -. Ecco perché diventa importante che, assieme al primo lotto, venga creato un ‘Anello della Salute’ ossia un percorso in sicurezza fra questi due ‘poli’ dove i cittadini possano andare a correre oppure a passeggio. Inoltre, dobbiamo completare, installando nel parco degli attrezzi sportivi da esterno, sia per adulti sia per bambini, per dar loro la possibilità di praticare attività fisica leggera. Così anche i nonni o i genitori che accompagnano i bimbi potranno, a loro volta, utilizzare quel momento per fare attività fisica dolce. Un modo per promuovere la salute e il benessere, questo, che potrebbe anche essere esteso agli altri parchi del Comune. La salute, è proprio il caso di dirlo, deve essere a portata di mano di tutti quanti”.