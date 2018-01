Piana : capannori



Buca sulla via delle Ville: partiti i lavori

martedì, 2 gennaio 2018, 17:02

Sono partiti immediatamente oggi i lavori del comune di Capannori per chiudere la buca sulla via delle Ville, nei pressi dell"incrocio con via Lombarda, a Lammari apertasi in seguito alle pioggia ed al passaggio di mezzi pesanti.

"Ho effettuato - commenta il consigliere comunale del PD Capannori, Guido Angelini - un sopralluogo per verificare la situazione su richiesta di alcuni cittadini. La causa del cedimento stradale è dovuta ad una rottura improvvisa di una pietra che copre il sottopasso di un canale tombato di deflusso delle acque. Entro la giornata di oggi la ditta incaricata dal comune farà il possibile per eseguire i lavori. Ed entro qualche giorno sarà ripristinato il passaggio veicolare normale in via delle ville".