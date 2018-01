Conceria Zabri Fanini: Elena Franchi, più di una promessa

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:19

Bandoni: ”Alla luce delle crescenti richieste e per la vastità del territorio vogliamo rendere ancora più efficiente e tempestivo questo importante servizio”

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:18

Il tappeto elastico, l’ottovolante e i calci in culo per bambini, il tiro a segno che recita sull’insegna “Si vince sempre”, e il percorso, per i più piccoli, dei tronchi con tanto di maestosa giraffa piazzata al centro: queste sono le giostre che dai primi di dicembre sono state collocate...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:20

Venerdì e sabato 5 e 6 gennaio, dalle 10 alle 16, grazie alla Croce Verde di Porcari, la Befana tornerà ad animare la suggestiva location della Torretta, famosa collina da cui si può godere di un magnifico panorama sulla piana di Lucca

martedì, 2 gennaio 2018, 17:35

Sul botta-risposta sulla rotatoria del Turchetto tra il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi, e il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, prende posizione anche Stefano Nacchi, capogruppo di opposizione di Montecarlo con Progetto Comunità

martedì, 2 gennaio 2018, 17:02

Sono partiti i lavori del comune di Capannori per chiudere la buca sulla via delle Ville, nei pressi dell"incrocio con via Lombarda, a Lammari apertasi in seguito alle pioggia ed al passaggio di mezzi pesanti.

martedì, 2 gennaio 2018, 17:00

Una giornata speciale per un luogo speciale: si aprono eccezionalmente le porte del Lago di Sibolla. Domenica 7 gennaio, infatti, il comune di Altopascio chiama a raccolta i cittadini, i curiosi, gli appassionati per scoprire il Sibolla, gioiello di biodiversità e riserva naturale dal 1996