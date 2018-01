La Befana arriva sulla Torretta

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:19

Bandoni: ”Alla luce delle crescenti richieste e per la vastità del territorio vogliamo rendere ancora più efficiente e tempestivo questo importante servizio”

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:18

Il tappeto elastico, l’ottovolante e i calci in culo per bambini, il tiro a segno che recita sull’insegna “Si vince sempre”, e il percorso, per i più piccoli, dei tronchi con tanto di maestosa giraffa piazzata al centro: queste sono le giostre che dai primi di dicembre sono state collocate...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 12:36

Elena Franchi si aggiunge alle nuove arrivate Virginia D'Angelo, Sofia Cilenti, Maria Benedetta Palumbo, Martina Cozzari e Claudia Meucci; queste si vanno ad inserire nel gruppo delle riconfermate: Carmela Cipriani, Marzia Salton Basei, Daniela Magnetto Allietta, Isabella Strizzi e Manuela De Iuliis

martedì, 2 gennaio 2018, 17:35

Sul botta-risposta sulla rotatoria del Turchetto tra il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi, e il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, prende posizione anche Stefano Nacchi, capogruppo di opposizione di Montecarlo con Progetto Comunità

martedì, 2 gennaio 2018, 17:02

Sono partiti i lavori del comune di Capannori per chiudere la buca sulla via delle Ville, nei pressi dell"incrocio con via Lombarda, a Lammari apertasi in seguito alle pioggia ed al passaggio di mezzi pesanti.

martedì, 2 gennaio 2018, 17:00

Una giornata speciale per un luogo speciale: si aprono eccezionalmente le porte del Lago di Sibolla. Domenica 7 gennaio, infatti, il comune di Altopascio chiama a raccolta i cittadini, i curiosi, gli appassionati per scoprire il Sibolla, gioiello di biodiversità e riserva naturale dal 1996