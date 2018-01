Piana : altopascio



La rimessa delle giostre: benvenuti in piazza Ricasoli

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:18

di cinzia guidetti

Il tappeto elastico, l’ottovolante e i calci in culo per bambini, il tiro a segno che recita sull’insegna “Si vince sempre”, e il percorso, per i più piccoli, dei tronchi con tanto di maestosa giraffa piazzata al centro: queste sono le giostre che dai primi di dicembre sono state collocate (o scaricate - come ha commentato qualcuno che le ha viste -) in piazza Ricasoli ad Altopascio, proprio nel centro storico.

Un tappeto rosso crea il percorso tra un’attrazione e l’altra e le luci natalizie (blu e gialle, un po’ a caso) sovrastano la piazza; forse le uniche due note natalizie in una piazza che, per come è stata allestita, potrebbe essere quella di un caldo luglio, e la domanda sorge spontanea: quale genitore scellerato farebbe salire a dicembre un figlio di 5/6 anni sui tronchi, rischiando che si bagni? Ma anche sul tappeto elastico, o l’ottovolante o i calci in culo. Risultato: le giostre sono quasi sempre chiuse tanto da aver trasformato la piazza (una delle più belle del centro) in una sorta di rimessa dove se sale un po’ di nebbia il regista George Romero, se non fosse morto, avrebbe potuto girare uno dei suoi prossimi film.

Le giostre, oltre ad essere fuori luogo, sembrano anche vecchie (anche se c’è qualcuno che commenta “non sembrano, ma sono”), e chiuse non creano certo quell’attrattiva che forse l’amministrazione sperava di realizzare. In piazza della Magione è stata messa la pista di pattinaggio (per la prima volta): quella poteva essere un’attrazione per valorizzare, come del resto aveva promesso in campagna elettorale l’attuale sindaco Sara D’Ambrosio, il centro storico. La pista di pattinaggio è più visibile in piazza della Magione accanto al comune? Comprensibile. Allora se proprio si voleva scegliere delle giostre datate perché non mettere quei bellissimi caroselli con i cavalli (come a Lucca in piazza Grande o a Montecatini Terme attualmente in piazza del Popolo)? Di sicuro anche se fosse restato chiuso per tutto il tempo avrebbe avuto un impatto visivo migliore. Costava troppo? “Sicuramente allora era meglio non mettere niente che abbruttire la piazza così” commentano alcune persone del luogo.

Il pavimento, oltretutto, grazie ai tronchi resta sempre pieno d’acqua (e durante la notte grazie alle basse temperature gela pure) creando un rischio per chi passa. “Oltretutto - commentano alcune persone - i cavi delle attrazioni rimangono spesso nell’acqua (come si vede in una foto) con rischi più grossi di uno scivolone per terra”.

Chiunque si reca in piazza rimane sbigottito dalla bruttezza di quella che sembrerebbe una rimessa. Ma dopotutto la voce dei bambini è sempre quella più sincera e la bimba di 10 anni entrata in piazza che ha commentato: “Babbo, ma come c’è brutto qui!” non lascia spazio ad altri commenti.