Memorial Halima Haider, il Tau va in trasferta a Roma

martedì, 2 gennaio 2018, 17:02

Sono partiti i lavori del comune di Capannori per chiudere la buca sulla via delle Ville, nei pressi dell"incrocio con via Lombarda, a Lammari apertasi in seguito alle pioggia ed al passaggio di mezzi pesanti.

martedì, 2 gennaio 2018, 17:00

Una giornata speciale per un luogo speciale: si aprono eccezionalmente le porte del Lago di Sibolla. Domenica 7 gennaio, infatti, il comune di Altopascio chiama a raccolta i cittadini, i curiosi, gli appassionati per scoprire il Sibolla, gioiello di biodiversità e riserva naturale dal 1996

martedì, 2 gennaio 2018, 14:35

Per l’edizione del 2018 l’amministrazione non ha dubbi sulla formula con cui procedere, e la giunta ha già deliberato le linee guida a cui i promoter musicali che risponderanno al bando, che sarà pubblicato a breve

martedì, 2 gennaio 2018, 12:12

Varie le iniziative dedicate all'Epifania in programma sul territorio capannorese. Fino al 6 gennaio a Guamo è in programma la Festa della Befana promossa dall'associazione 'La Sorgente'. Nella piazza di fronte alla chiesa di Guamo ci sarà la "Casina della Befana" nella quale i bambini la potranno incontrare e fare...

martedì, 2 gennaio 2018, 12:10

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell'argine sinistro del rio Fossanuova predisposti dall’amministrazione dopo che durante l'ultima allerta rossa verificatasi il 10 dicembre il muro di contenimento in prossimità dell'argine e un tratto arginale in terra prima della Baracca Di Nanni avevano destato non poche preoccupazioni

lunedì, 1 gennaio 2018, 13:17

In relazione alle preoccupazioni da parte della popolazione dei comuni dell'area lucchese, derivanti dall'incendio sviluppatosi il 28 dicembre scorso, presso il magazzino dell’ Azienda “Rox Shoes”, nel comune di Porcari, Arpat fornisce nuovi aggiornamenti sulla situazione