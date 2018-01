Piana : montecarlo



Rotatoria Turchetto, Nacchi (Progetto Comunità): "Ennesima brutta figura del sindaco Fantozzi"

martedì, 2 gennaio 2018, 17:35

Sul botta-risposta sulla rotatoria del Turchetto tra il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi, e il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, prende posizione anche Stefano Nacchi, capogruppo di opposizione di Montecarlo con Progetto Comunità.

“Ci troviamo nell'imbarazzo di constatare l'ennesima brutta figura del sindaco di Montecarlo, che, con il suo atteggiamento, rischia di isolare ancora di più la nostra comunità – scrive il consigliere Nacchi - Anche rispetto alla rotatoria del Turchetto, infatti, Fantozzi invece di collaborare con il sindaco di Altopascio, magari approfondire l'argomento o rendersi disponibile per una progettazione comune (ricordiamo infatti che quell'opera è molto attesa anche dai cittadini montecarlesi), irrompe sulla scena, come spesso capita, con dichiarazioni infondate e, soprattutto, disinformate. Bene, infatti, ha detto Sara D'Ambrosio, nel sostenere che, se davvero Fantozzi avesse a cuore la realizzazione della rotatoria del Turchetto, gli sarebbe bastata una telefonata per scoprire che l'amministrazione comunale di Altopascio ha già avviato l'iter di discussione con il privato e con la Provincia per sistemare quel tratto di viabilità, includendo tra gli impegni di spesa che dovrebbe assumersi il privato proprio la realizzazione della rotatoria. Rispetto alla sicurezza stradale, inoltre, anche i Comuni possono fare molto. Penso, per esempio, al bando della Regione Toscana che ha permesso, ad Altopascio, di ottenere i fondi per realizzare la rotatoria di Carbonata, un'infrastrutture di cui beneficeranno gli stessi montecarlesi. Perché il sindaco Fantozzi non ha partecipato a quel bando proponendo soluzioni per altre intersezioni pericolose che interessano il nostro comune? Amministrare significa anche scrivere progetti e fare in modo di attrarre fondi sul territorio, più che programmare uscite spot sui giornali”.

“In quasi due anni di amministrazione D'Ambrosio – conclude - sono molti i risultati ottenuti per Altopascio, cosa che non possiamo dire per l'amministrazione di Montecarlo: il sindaco Fantozzi, infatti, oltre a tentare goffamente di accaparrarsi meriti che non ha, spazzare via ogni forma di concertazione e sparare a zero su chiunque non la pensi come lui, cosa fa per i suoi concittadini?”.