Tau - Empoli: ecco la finale del Torneo Bresci

Tra le iniziative un ciclo di conferenze dedicate alla Costituzione in occasione dei 70 anni dalla sua entrata in vigore

L'amministrazione ha completato la piantumazione di venti magnolie soulangeane, quelle di Corso Garibaldi a Lucca, divenute famose per la fioritura mozzafiato che regalano ogni anno alla vigilia della primavera, con la tonalità dei petali che sfuma dal bianco al rosa tenue fino al rosa acceso

L’inaugurazione della nuova mostra “Saluti dall’Ita(g)lia” si terrà sabato 13 gennaio dalle ore 18 con un aperitivo lungo, in cui Simone Togneri, presente con i suoi pennarelli e i suoi fogli, creerà sul momento le sue vignette

Bandoni: ”Alla luce delle crescenti richieste e per la vastità del territorio vogliamo rendere ancora più efficiente e tempestivo questo importante servizio”

Il tappeto elastico, l’ottovolante e i calci in culo per bambini, il tiro a segno che recita sull’insegna “Si vince sempre”, e il percorso, per i più piccoli, dei tronchi con tanto di maestosa giraffa piazzata al centro: queste sono le giostre che dai primi di dicembre sono state collocate...

Elena Franchi si aggiunge alle nuove arrivate Virginia D'Angelo, Sofia Cilenti, Maria Benedetta Palumbo, Martina Cozzari e Claudia Meucci; queste si vanno ad inserire nel gruppo delle riconfermate: Carmela Cipriani, Marzia Salton Basei, Daniela Magnetto Allietta, Isabella Strizzi e Manuela De Iuliis