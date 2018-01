Piana : capannori



Torna la rassegna 'percorsi di pedagogia globale' dedicata al tema nuove consapevolezze

giovedì, 4 gennaio 2018, 15:18

Prosegue nel 2018 la rassegna 'Percorsi di pedagogia globale' dedicata al tema 'Nuove consapevolezze' promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione Paideia. Pronta un'anteprima del programma che fino al prossimo giugno propone conferenze, incontri e spettacoli aperti a tutta la cittadinanza e che sarà implementato con altri eventi. A partire da giovedì 25 gennaio prenderà il via un ciclo di conferenze dal titolo “Emozioni e Costituzione”. Si tratta di 4 incontri che si svolgeranno nella sala del consiglio comunale tenuti da Mauro Scardovelli, giurista, psicoterapeuta, musicoterapeuta, fondatore di Aleph – Biodinamica Umanistica, scuola di pensiero, di trasformazione e crescita personale. Tema dell'incontro del 25 gennaio sarà “Qualità e bellezza della relazioni ed etica della Costituzione italiana'. Argomento dell'incontro in programma giovedì 1 marzo sarà 'I fondamenti della Costituzione per una Comunità armoniosa e sinergica”. Il ciclo di conferenze dedicate alla Costituzione proseguirà giovedì 12 aprile e verterà sul tema “Solidarietà e lavoro: il punto di vista della Costituzione Italiana”. Insieme a Mauro Scardovelli per parlare di questo importante argomento ci sarà l'avvocato Mario Giambelli. Il quarto incontro dell'iniziativa che si terrà giovedì 3 maggio si incentrerà sul tema “Gli inganni della finanza e l'attuazione della Costituzione” e vedrà la partecipazione di Paolo Maddalena importante giurista ex vice presidente emerito della Corte Costituzionale. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 17.30

“I percorsi di pedagogia globale rappresentano una importante opportunità formativa rivolta non solo agli insegnanti, ma anche a tutta la cittadinanza perché l'educazione delle nuove generazioni non appartiene soltanto alla scuola ma a tutta la comunità - afferma l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Un'iniziativa che ha riscosso grande succeso e che quindi vogliamo portare avanti per offrire a tutti nuove occasioni di conoscenza e di riflessione. In occasione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana abbiamo pensato di promuovere una iniziativa specifica dedicata alla carta fondamentale del nostro ordinamento giuridico con la partecipazione di importanti esperti per diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini alla base della convivenza civile. In programma anche altre iniziative di carattere più squisitamente pedagogico”.

Altro appuntamento dei Percorsi di Pedagogia globale è lo Spettacolo Teatrale-Musicale 'Relovution a 432Hz' con Thomas Torelli ed Emiliano Toso in programma ad Artè il 12 febbraio alle ore 21.00.

Dall'incontro di Thomas Torelli, regista ed autore, ed Emiliano Toso, ricercatore di biologia molecolare e musicista, nasce Relovution a 432Hz.

Un incontro ricco di spunti dove Scienza, Arte e Spiritualità si incontrano e sono resi magici grazie alle note a 432hz del pianoforte di Emilano Toso e alle immagini dei documentari di Thomas Torelli. Il calendario di iniziative proseguirà il 28 marzo alle ore 17 ad Artè con la conferenza -laboratorio di Stefania Guerra Lisi, diplomata in Belle Arti, docente di Disegno e Storia dell'Arte alla scuola magistrale Montessori di Roma e ideatrice del metodo educativo 'Globalità dei linguaggi'. Il 10 giugno ad Artèmisia dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 è inoltre in programma il Raduno di 'Scuolagire' un progetto educativo dell’associazione Le Nuvole di Civita Castellana presieduta da Adele Caprio che sarà presente all'iniziativa che propone un nuovo modello di scuola e una nuova pedagogia più vicine alle esigenze degli alunni.