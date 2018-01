Piana



Tutte le iniziative dedicate all'Epifania a Capannori

martedì, 2 gennaio 2018, 12:12

Varie le iniziative dedicate all'Epifania in programma sul territorio capannorese. Fino al 6 gennaio a Guamo è in programma la Festa della Befana promossa dall'associazione 'La Sorgente'. Nella piazza di fronte alla chiesa di Guamo ci sarà la "Casina della Befana" nella quale i bambini la potranno incontrare e fare foto ricordo tutti i giorni.



I bambini potranno preparare la calza insieme alla Befana e portarle i propri disegni.



Venerdì 5 gennaio la Befana aspetterà i bambini per giocare con loro e lungo le strade il coro della befana allieterà il paese con il suo canto. In Piazza Guami ci sarà vin brulè, cioccolata calda e musica fino a mezzanotte.



Sabato 6 gennaio dalle ore 14.30 la Befana aspetterà i bambini per fare festa prima di ripartire per la sua casa in montagna. Alle ore 15.30 si terrà la festa con lo spettacolo per bambini. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nei locali de "la Sorgente" in via Stipeti a Coselli. Venerdì 5 gennaio alle 20.30 iniziativa dedicata all'Epifania anche a Pieve di Compito con l'iniziativa itinerante per le vie del paese promossa dal Gruppo Donatori di Sangue e Gruppo Folclorico Pieve di Compito. In programma il Canto della Befana con consegna dei doni ai bambini.

Venerdì 5 gennaio la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito propone il tradizionale Canto della Befana, itinerante attraverso le corti del paese. Ad ogni tappa ci sarà cibo e musica a volontà.



La partenza è in programma alle ore 18.45 dalla Sede della Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito. Le famiglie interessate a ricevere la visita della befana per la consegna dei doni ai bambini possono prenotarsi al numero 0583 90232 (08:30-11:00) entro il 4 Gennaio 2018. Sabato 6 gennaio a Petrognano si svolgerà l'iniziativa 'C'era una volta la Befana' a cura dell'associazione La Collina. A partire dalle 14 sarà possibile trascorrere una giornata con la Befana e il Befanotto e nell'occasione si potranno gustare necci e dolci della Befana.

Domenica 7 gennaio alla Residenza Sanitaria Assistita 'Don Alberto Gori' in via del Parco a Marlia è in programma la rappresentazione dell'arrivo dei Magi alla Capanna con partenza dalla chiesa di Marlia alle ore 15.30 ed arrivo a casa Gori in collaborazione con la Parrocchia di Marlia e vari gruppi di volontariato di Marlia che vedrà il coinvolgimento degli ospiti della struttura. DOmenica 7 Gennaio alle 16.30 alla chiesa parrocchiale di Camigliano è in programma il concerto "Intorno al Presepe' della corale 'G.Puccini' di Camigliano che eseguirà canti della tradizione natalizia. Ingresso libero.