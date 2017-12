Politica



Barsanti (CasaPound): "Il Pd lucchese protegge gli occupanti della Ex Casina Rossa"

sabato, 23 dicembre 2017, 08:32

"Il Pd lucchese ha compiuto un abuso di diritto e affermato di fatto la propria connivenza con i gruppi antagonisti che hanno occupato la Ex Casina Rossa". E' questo il commento del Consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound), all'indomani della seduta prenatalizia del consiglio comunale.



"Quello di ieri è stato un Consiglio lontano dalle problematiche della città. Il Pd lucchese, - scrive Barsanti - in crisi e in piena campagna elettorale, non avendo niente da proporre agli italiani punta tutto sul solito stantio antifascismo. Si ripete la truffa agli elettori già vista alle scorse amministrative, là dove si paventava un "pericolo fascista" che in realtà non esiste. Lo stesso magistrato antiterrorismo Guido Salvini ha dichiarato che si tratta di una finta emergenza creata dalla sinistra per scopi elettorali. Con questa scusa si cerca poi di limitare l'agibilità politica di chi non la pensa come loro, chiedendo patentini e giuramenti non previsti né dalle leggi né dalla Costituzione. Tutto questo avviene all'inizio della campagna elettorale, con il grave intento di limitare le libertà costituzionali degli altri movimenti politici. Il Pd cerca poi continuamente di ricattare moralmente il Consiglio comunale, paralizzandolo. E tutto questo a spese dei lucchesi."



"La maggioranza ha votato da sola questa mozione - continua Barsanti - e invece ha bocciato la richiesta di condanna per l'occupazione della Ex Casina Rossa e di non concedere ulteriori spazi alle frange violente. La maggioranza si dissocia a parole da chi fonda la propria politica sull'odio verso gli altri, ma poi gli concede spazi comunali. Ricordo che il Foro Boario è a loro completa disposizione: da lì sono partiti fra l'altro per fare gli scontri in occasione del G7. Nelle varie occupazioni della biblioteca comunale Agorà hanno avuto la solidarietà degli assessori. Hanno locali comunali alla scuola media Del Prete, hanno locali a San Concordio e dispongono dei baluardi delle Mura per fare eventi aperti solo a chi è affine alla loro idea e dove non c'è libero uso di alcolici e stupefacenti. Questi stessi gruppi hanno hanno pubblicato delle foto dove dicono, mimando una pistola, di voler colpire degli obbiettivi (Comune, Questura, Prefettura, Tribunale e sede di CasaPound): la risposta del Pd è quindi quella di appoggiare derive terroristiche in città. La sintesi della posizione della maggioranza è stata espressa molto bene: "Bisogna dare più spazi all'antifascismo militante". Bene, Lucca si prepari a una nuova ondata di vandalismo e tensione."