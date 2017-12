Politica



Bindocci attacca Pd e opposizione: "Il mattone unisce tutti..."

giovedì, 28 dicembre 2017, 23:08

Durissima presa di posizione del consigliere Massimiliano Bindocci dei 5Stelle che lancia l'allarme traffico sulla circonvallazione per le decisioni di stasera del consiglio comunale su ex Manifattura ed ex Guardia di Finanza:

Ancora cementificazione, parcheggi sotterranei, ubicazione di uffici intorno alle mura, privatizzazione di stabili.

Nemmeno i dati emersi in questi giorni in merito alla qualità dell’aria riescono a fermare il Consiglio Comunale di Lucca dal voler costruire e portare traffico sulla circonvallazione.

Stasera è stata votato un piano di valorizzazione o dismissioni che riguarda diversi stabili importanti in particolare Palazzo Bertolli (ex Guardia di Finanza)e parte della Ex Manifattura, quest’ultima avremmo voluto mantenere a destinazione pubblica con una grande ludoteca per bambini, ed altri stabili.

In merito alla Manifattura molti altri si erano sbizzarriti con idee di lasciare lo stabile in mano pubblica in campagna elettorale, ma adesso le promesse sono tutte dimenticate.

La cosa preoccupante è anche la questione della Ex Guardia di Finanza, la cui destinazione e sopratutto la costruzione di un parcheggio interrato sono gravi, questi fatti porterebbero ancora più traffico intorno alla città, sebbene oggi anche Lega Ambiente abbia dichiarato che è proprio il traffico la più evidente causa dell’inquinamento lungo la circonvallazione, inquinamento che porta malattie e non rose...

Ma il partito del mattone non si ferma e unisce il PD e accoliti, con l’opposizione di centro destra, nella scelta di riqualificare la zona della Ex Guardia di Finanza, ma anche nella scelta di fare un parcheggio sotterraneo ed aumentare l’inquinamento. Oltre a tagliare alberi, a ridurre il verde, si porterà probabilmente intorno alle mura una serie di uffici (sembra di una grande azienda Lucchese) o un centro direzionale con il conseguente traffico in una zona già densa di ingorghi.

Unica forza contraria in perfetta solitudine è stato il Movimento 5 Stelle, che ritene la salute dei Lucchesi un bene primario, e la qualità della vita e dell’aria che si respira la vera priorità da affrontare per Lucca nei prossimi anni, visto che nelle classifiche sulla qualità dell’aria Lucca è fanalino di coda.

Sempre legata alla qualità della vita è un’altra questione affrontata in Consiglio e cioè quella del Trasporto Pubblico Locale, il Consiglio ha votato un atto tecnico di proroga al fine di garantire i servizi, ma in attesa di capire cosa accadrà deve essere fatto un ragionamento serio sul sistema dei trasporti.

Come Movimento abbiamo chiesto di verificare in Commissione tutto quello che non va sul trasporto locale, visti i numerosi disservizi quotidianamente denunciati, perché il TPL è parte integrante della qualità della vita dei cittadini.

L’impegno è stato preso, dovrebbe servire a impegnare il Comune ad avere anche un ruolo attivo sul trasporto locale che sarà nei prossimi anni, dove non bisogna diventare marginali in una gestione regionale Firenzocentrica e dove registriamo sempre più sprechi e disservizi, Lucca Comune deve essere invece presente sul tema farlo diventare una delle grandi tematiche dei prossimi anni.