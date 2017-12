Politica



Campo di Marte, Tambellini: "Scartata l'ipotesi di un nuovo edificio"

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:42

di barbara ghiselli

Come riqualificare il Campo di Marte? E' stata affrontata anche questa tematica alla conferenza di fine anno che si è tenuta il 29 dicembre a Palazzo Orsetti.

“E' stata scartata l'ipotesi di un nuovo edificio – ha detto il sindaco Alessandro Tambellini – perchè non c'è la possibilità, almeno al momento, di affrontare una spesa del genere”. Tambellini dopo aver ricordato che il Campo di Marte non è di proprietà comunale ma dell'Asl, ha dichiarato di essersi incontrato recentemente con l'assessore Saccardi a Firenze e di aver parlato della suddetta questione.

“C'è sicuramente la volontà di potenziare il Campo di Marte – ha evidenziato il primo cittadino – e la consapevolezza e l'impegno che bisogna lavorare in questo senso. Una delle ipotesi, sembrerebbe quella di collocare lì i laboratori dell'Arpat e di fare una riqualificazione del Campo di Marte per gradi”. Sembra scartata dunque l'ipotesi del masterplan e della cittadella della sicurezza.