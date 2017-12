Politica



Consiglio comunale, è scontro sull'Opera delle Mura

venerdì, 29 dicembre 2017, 00:01

di eliseo biancalana

L'Opera delle Mura divide il consiglio comunale. La seduta di giovedì 28 dicembre ha visto l'approvazione del conto consuntivo 2016 e del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019 dell'istituzione che provvede alla cura e alla manutenzione delle Mura urbane. Ma è polemica sulla gestione del monumento della città, in particolare sulla Casa del Boia e sulla Casermetta San Salvatore.

È stato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti a esporre in consiglio i dati economici dell'Opera delle Mura. Per quanto riguarda il consuntivo, il 2016 ha visto un avanzo positivo di 621mila euro e un risultato di esercizio di 145mila. "Sono dati che si commentano da soli" ha detto a riguardo l'assessore. Nel preventivo l'amministrazione ha stanziato a favore dell'Opera 640mila euro per lo svolgimento delle attività di gestione, tra cui quella del verde che però a marzo tornerà nell'ambito delle competenze del comune. La relazione dell'assessore è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione delle torri e delle casermette cittadine. Per le prime, il 2016 ha visto un significativo incremento di visitatori, in particolare gli incassi di Torre Guinigi sono passati da 784mila a 866mila. Nel complesso si parla di 1 milione e 100mila euro di incassi complessivi nel 2016, derivanti dagli ingressi alle torri e all'Orto Botanico. Dagli affitti delle casermette sono invece arrivati 67mila euro, e le associazioni sono sostanzialmente in regola con i pagamenti.



Contro la gestione del monumento hanno sparato a zero Massimiliano Bindocci (M5S) e Fabio Barsanti (CasaPound). "Vedere le Mura in queste condizioni è un fallimento" ha detto il consigliere pentastellato, con riferimento a varie situazioni che toccano il principale monumento lucchese: dagli appalti alla sicurezza, dalla insufficienza dei servizi igienici al noto episodio del taglio dei lampioni in occasione del concerto dei Rolling Stones. Il consigliere ha inoltre ricordato gli esposti presentati dal Movimento sulla situazione della Casa del Boia. L'ex candidato sindaco dell'estrema destra ha invece messo nel mirino la gestione della vicina Casermetta San Salvatore. "Doveva essere un ristoro finalizzato a fare servizio nei confronti dei pellegrini, in realtà è un'attività commerciale vera e propria" ha sostenuto, accusando inoltre l'Opera delle Mura di poca trasparenza su come sono assegnati gli spazi. Contro quella che definisce "un'operazione denigratoria" si è sollevato il sindaco Alessandro Tambellini, che ha ricordato come sotto la sua amministrazione sia stata fatta un'ingente opera di restauro del monumento, con l'apertura dei passaggi dei baluardi, il completamento dell'illuminazione, i lavori alla biglietteria dell'Orto Botanico. Respinte al mittente le accuse di scarsa trasparenza. "Era un mondo trasparente prima, quando si distribuivano le cose agli amici?" Sulla sicurezza ha annunciato che verranno messi dei cartelli plurilingue per avvisare i visitatori del pericolo cadute.

I documenti economici sono passati con i voti favorevoli della sola maggioranza. Hanno votato contro Barsanti e i consiglieri del centrodestra (ne erano presenti solo quattro: Martinelli, Minniti, Buchignani e Borselli). Bindocci non ha partecipato al voto.