Dal consiglio novità su telefonia mobile, palazzo Bertolli e trasporti

venerdì, 29 dicembre 2017, 00:31

di eliseo biancalana

Telefonia mobile, opere pubbliche, alienazioni di immobili e trasporti. Sono questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nella seduta del consiglio comunale del 28 dicembre. Su tutti questi argomenti ha esposto l'assessore al patrimonio Gabriele Bove.

Anzitutto i consiglieri di palazzo Santini hanno approvato alcune modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'Istallazione e il Controllo degli Impianti per la Telefonia Mobile". Bove ha spiegato come le novità introdotte vanno nella direzione di una maggiore tutela della salute dei cittadini e sono volte a definire meglio le procedure per l'installazione degli impianti. Dopo è stato dato il via libera all'acquisizione mediante permuta di un'area occupata per la realizzazione di via Oberdan in località Macelli. "È una permuta a costo zero per l'amministrazione" ha garantito l'assessore, e anche questa delibera è passata senza suscitare grandi dibattiti.

Più discusso il via libera al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020". Bove ha spiegato che la principale novità rispetto al precedente piano riguarda Palazzo Bertolli, l'ex sede della Guardia di Finanza, che recentemente è stata oggetto di un'asta andata deserta. "Non è appetibile" è stata la realistica considerazione dell'assessore, che ha notato come sia la mancanza di un parcheggio la ragione della mancata alienazione dell'immobile che vale 1 milione e 950mila euro. Per questo l'amministrazione ha introdotto due soluzioni alternative per attirare l'interesse dei privati, entrambe incentrate su piazzale Risorgimento. La più controversa è certamente la seconda, che prevede un parcheggio sotterraneo su parte del piazzale. Su questa idea è stato approvato un ordine del giorno dei consiglieri Marco Martinelli (Forza Italia) e Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) che invita l'amministrazione a valutare con il soggetto aggiudicatario un progetto unitario che coinvolga tutta la piazza. Secondo i due consiglieri del centrodestra si aprirebbero infatti ampie possibilità di introiti per le casse locali. Contrarietà a questa ipotesi è stata invece espressa da Massimiliano Bindocci (M5S).

Infine il consiglio ha approvato lo "Schema di Convenzione tra Provincia di Lucca e i Comuni aderenti al bacino provinciale per la gestione associata dei servizi e/o delle funzioni in materia di Mobilità e Trasporti". "È un passo avanti notevole per un trasporto pubblico sempre più competitivo con quello privato" ha detto l'assessore. Sostanzialmente si tratta dell'istituzione di un Ufficio Unico Provinciale in materia di trasporto pubblico di cui farà parte anche il comune di Lucca.