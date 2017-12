Politica



Franchi (CGIL): "A chi serve la manovra finanziaria approvata dal governo?"

domenica, 24 dicembre 2017, 20:50

Il dirigente della CGIL Umberto Franchi interviene in merito alla manovra finanziaria di 27 miliardi e 800 milioni di euro approvata dal senato..

Il governo ha fatto approvare anche al Senato una manovra di 27 miliardi e 800 milioni che verranno utilizzati come segue - esordisce Franchi -:



- 5,5 miliardi sono destinati allo "sviluppo" e al rinnovo del CCNL del pubblico.



- una parte dei soldi viene data alle imprese sotto forma di sgravi fiscali del 50 per cento (100 per cento AL SUD) Per le aziende che assumano lavoratori a tempo indeterminato sotto 35 anni per il 2018, e sotto 29 anni per il 2018/2020.. ma questa manovra a differenza di quello che sostiene il governo non porterà nuova occupazione per due motivi: 1) le imprese hanno già assunto giovani con contratto a termine sfruttando la decontribuzione prevista dalla legge "Poletti"; 2) non essendoci ripresa interna a causa di un impoverimento generalizzato i consumi calano e quindi non potrà incrementare la produzione ... per cui le aziende trasformeranno i contratti dei lavoratori precari che già hanno, in contratti a tempo indeterminato , prenderanno gli sgravi e dopo tre anni procederanno ( come e' già avvenuto) al licenziamento dei medesimi per motivi economici, possono farlo in base alla legge JOBS ACT ;



- ci sono anche soldi (pochi) per chi effettua investimenti in robot e nuove tecnologie, che sarebbero giusti se fossero accompagnati anche da investimenti che creano occupazione, ad esempio nel risanamento ambientale dei territori, ma cosi ridurranno solo ulteriormente l'occupazione;



- non ci sono soldi per i pensionati che devono accontentarsi delle pensioni di fame e per alcune categorie di lavoratori , di andare in pensione a 66 anni e 7 mesi (sic);



- hanno aumentato le detrazioni fiscali da 2 mila 800 euro l'anno a 4 mila euro ma solo per i figli a carico non per il coniuge a carico che resta di 2 mila 800 euro. Ci sono migliaia di casi di pensionate a carico del coniuge perché avevano pensioni di circa 200 euro mensili e non superando i 2 mila 800 euro l'anno il marito percepiva circa 50 a mese (600 euro l'anno) di detrazioni sulla pensione, dopo Renzi ha dato loro 400 euro anno di 14*mensilità con lo splafonamento dei 2 mila 800 euro, così il marito ha perso il diritto alle detrazioni e in quella famiglia con la 14* ci rimettono 200 euro... per loro resta l'ingiustizia!



Ai lavoratori della Funzione Pubblica dopo oltre nove anni verranno dati (in media) circa 85 euro lordi, 55 euro netti mensili... - prosegue Franchi - Non possiamo certo definirla una grande cifra anche se e' sempre meglio del nulla dato dai governi di Berlusconi, Monti, Renzi;



- oltre la meta' della manovra fiscale (15 miliardi e 700 milioni) serviranno a non fare aumentare l'Iva per 2018 , sui prodotti fino al 25 per cento che farebbe aumentare i prezzi riducendo ulteriormente i consumi, ma dal 2019 ci sara' lo stesso problema;



- dove prendono i soldi della manovra? Forse tassando i ricchi ed i loro grandi patrimoni? Nooo; forse recuperando risorse controllando l'evasione verso i paradisi fiscali? Nooo... pensate che ai giganti del web , la famosa webtax viene perfino dimezzata dal 6 per cento al 3 per cento; Quello che continuano a fare sono le privatizzazioni e svendita di quel poco di pubblico che e' rimasto.



CONCLUSIONI: ai disoccupati, ai giovani, ai pensionati, ai poveri ... Non restano che lacrime per piangere.... mentre ai ricchi, agli imprenditori, agli speculatori , visto che e' Natale, gli viene dato il loro paradiso ... e non gli bastano le loro dentiere per ridere.... Ma fino a quando ? Auguri..." conclude.