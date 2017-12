Politica



I buoni propositi del comune per il 2018

venerdì, 29 dicembre 2017, 15:21

di barbara ghiselli

“Il 2018 sarà l'anno dei quartieri e della programmazione degli interventi sulle periferie”. Con queste parole il sindaco Alessandro Tambellini ha esordito alla conferenza di questa mattina (29 dicembre) dove ha illustrato le prospettive per il prossimo anno per Lucca e ha fatto un bilancio dei primi sei mesi di amministrazione. Alla conferenza erano presenti tutti gli assessori della giunta.

Tambellini ha dichiarato che la valutazione di quanto è stato fatto in questi ultimi sei mesi di amministrazione è sicuramente positiva visto che è la conseguenza del lungo lavoro affrontato nei cinque anni precedenti e che ha permesso ora di raccogliere i frutti di quanto seminato prima. “ Ormai abbiamo un quadro chiaro della città – ha dichiarato Tambellini - e una visione strategica sempre più accurata e concreta su ciò che dovrà diventare Lucca nei prossimi anni”. Il sindaco ha sottolineato l'importanza che la città cresca tutta insieme ed è per questo che è prevista una progettazione a raggiera, in parte già in atto, che dal centro storico si espande verso le frazioni e i paesi, passando per i quartieri. “Siamo stati i primi a parlare di periferie – ha affermato il primo cittadino – e a realizzare per esse un piano concreto che investe nella riqualificazione urbanistica, culturale e sociale: a breve partiranno i cantieri per Sant'Anna, San Vito e San Concordio e, nel frattempo, lavoreremo alla programmazione di nuovi interventi, sia all'interno delle mura, che sugli altri quartieri esterni fino alle zone più periferiche e di confine”.

Tambellini ha poi detto che il tutto avverrà sul fili della rigenerazione, intesa come rinascita di immobili o spazi inutilizzati ma anche come nuova e inaspettata linfa culturale e sociale, che porterà i quartieri, i paesi e le frazioni al centro di una ritrovata vitalità. “Il 2018 – ha evidenziato il sindaco - oltre ad essere un anno di grandi cantieri, sarà anche quello dei nuovi progetti, perchè abbiamo innescato un meccanismo virtuoso che alimenteremo di continuo, cercando così di avviare, di anno in anno, nuovi e attesi interventi”.

Nel dettaglio “la città del futuro” beneficerà dei cantieri Piu a Sant'Anna con la riqualificazione di piazzale Sforza e degli impianti sportivi di via Matteotti, ristrutturazione dell'ex circoscrizione di viale Einaudi e realizzazione della nuova rotatoria di piazzale Boccherini, con sottopasso ciclopedonale e completamento delle piste ciclabili su viale Puccini. Con l'accordo firmato dal sindaco Tambellini a Roma con il governo, 23 milioni di euro saranno disponibili per i “Quartieri social”. Altri quattro milioni di euro sono stati stanziati invece dal piano strategico del Mibact e destinati alle mura urbane e al nuovo Expo Comics Museum che trasformerà il museo del fumetto attuale in una struttura espositiva viva e multifunzionale. Inoltre tra poche settimane, conclusi i lavori di restauro, partirà il bando per l'assegnazione di una parte cospicua degli edifici nord-est della ex manifattura a un soggetto di formazione universitaria e post universitaria.

Dopo l'approvazione del piano strutturale, il 2018 vedrà la partenza del piano operativo che disegnerà il futuro urbanistico in dettaglio di tutto il territorio comunale. Anche il trasporto vedrà Lucca primeggiare nel 2018 nell'innovazione con l'installazione di ben 19 stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Entreranno a Lucca le nuove tecnologie a banda larga infatti sarà sperimentata la rete 5G.