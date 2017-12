Politica



Potere al Popolo, volantinaggio nazionale contro l'apertura degli esercizi nei festivi

martedì, 26 dicembre 2017, 17:01

Anche a Lucca, come in tantissime altre città in tutta Italia, gli attivisti di Potere al Popolo si sono trovati davanti ai supermercati che, infischiandosene della ricorrenza festiva, hanno deciso di anteporre il profitto privato ai diritti dei lavoratori tenendo l’attività aperta al pubblico come in un qualsiasi altro giorno feriale.



"Viviamo in una società - si legge in una nota - dove la ragione del profitto privato prevarica il benessere collettivo, dove negli esercizi commerciali si allargano le fasce di apertura fino ad orari sempre più estesi mentre i servizi pubblici essenziali si contraggono fino a scomparire, dove i lavoratori e le lavoratrici sono costrette ad accettare condizioni improponibili sotto il ricatto del licenziamento o per guadagnare quei 100 euro in più che alla fine del mese fanno la differenza per chi ha una famiglia a carico e non sa come pagare le bollette. Una deriva che, oltretutto, ci viene spacciata come inevitabile per venire incontro alle esigenze di una fascia crescente di clienti, costretti da politiche lavorative del tutto similari a quelle contro cui stiamo protestando a relegare le esigenze domestiche e familiari in orari che in tempi più civili sarebbero state dedicate al riposo o agli affetti. Il tutto nel silenzio generale di partiti ed organizzazioni di categoria che, tranne rare eccezioni, si guardano bene dal rovinare l’ipocrita vetrina natalizia tesa a spremere il più possibile il consumatore, nascondendo sotto il tappeto i conflitti, i disagi, i nullatenenti, i disperati."



"Potere al Popolo, a Lucca ed in tutta Italia, - conclude la nota - si schiera senza riserve a fianco dei lavoratori per un modello economico e sociale alternativo che abbia come priorità il benessere collettivo anziché il profitto privato, in cui le classi lavoratrici abbiano diritti precisi e le condizioni materiali necessarie per difenderli, in cui le grandi aziende, italiane e multinazionali, non abbiano lo strapotere contrattuale che adesso gli permette di fare e disfare a piacimento. Lavorare per vivere, non vivere per lavorare, #anatalepuoi".