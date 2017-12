Politica



Samuele Cosentino (SìAmoLucca): "Desco 2018 dedicato a Gualtiero Marchesi"

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:44

Samuele Cosentino, consigliere comunale di SìAmoLucca, nonché noto chef degli Orti in via Elisa, propone di intitolare il Desco 2018 a Gualtiero Marchesi, scomparso nella giornata di ieri e ritenuto da molti addetti ai lavori, il cuoco italiano più famoso al mondo. Si è spento a 87 anni, dopo aver rivoluzionato la cucina e aver insegnato a molti chef diventati poi famosissimi, come ad esempio Carlo Cracco. Cosentino lo ha voluto ricordare con un passo scritto da lui scritto nel libro "Franco e Giuliano raccontano La Buca di Sant'Antonio".

"...A Lucca il prof. Menesini medico, gourmet e presidente dell'accademia Italiana della cucina, negli anni 70' pensò di organizzare una convetion sul 'Rapporto tra cucina tradizionale toscana e mediterranea e le nuove tendenze', che avevano portato in auge la Nouvelle Cousine. Parteciparono i più famosi chef internazionali tra cui Poul Bocuse e Gualtiero Marchesi. Dopo Il dibattito l'evento proseguì nel convento di San Francesco dove molti cuochi lucchesi avevano il compito di tradurre in piatti i concetti trattati nel dibattito - si legge ancora nel passo scritto da Samuele Cosentino. - Ad un certo punto Bocuse entrò in cucina, aveva scommesso con Marchesi su quale fosse quell'ingrediente che dava ai funghi porcini quell'aroma cosi particolare ed unico. Bocuse tornò al tavolo, al quale sedeva anche Ugo Tognazzi e gli disse: 'Ecco Ugo da dove veniva quell'aroma stupendo, era la niepitella'. Marchesi si alzò, richiamò l'attenzione picchiettando la forchetta sul bicchiere: 'Chef, cercate in casa qualche vecchia ricetta e provate a migliorarla senza snaturarla. Fu un messaggio forte, lanciato in pieno periodo Nouvelle cousine, che tutti gli chef apprezzarono molto".



Nel passo scritto da Samuele Cosentino si capisce quanto Marchesi sia stato influente nel mondo della cucina, ed e per questo che ha poi voluto avanzare una proposta interessante dal suo profilo Facebook.



"La notizia di ieri pomeriggio (26 dicembre) della morte di Gualtiero Marchesi ha richiamato alla mia memoria queste poche righe che ho scritto l'anno passato sul libro della Buca di Sant'antonio - si legge nello stato del consigliere di SìAmoLucca. - Allora lancio un appello agli chef lucchesi ed ai membri cittadini dell'Accademia Italiana della Cucina. Il Desco 2018 dovrebbe essere dedicato a Gualtiero Marchesi e al suo interno si dovrà ricreare quell'evento di molti anni fa, in cui la cucina del territorio, per mano degli chef lucchesi, si esprima, si manifesti, si valorizzi, ma soprattutto rinnovi il suo messaggio, che come disse a suo tempo Marchesi è un messaggio che si ispira al passato e che guarda al futuro migliorandosi senza stravolgersi - continua. - Un concetto di cucina che mette al centro la materia prima con l'obiettivo di promuoverla, nobilitarla, interpretarla senza mai mancarle di rispetto. Cuochi di tutta Lucca se ci siete battete i coperchi. Appuntamento al Desco 2018".