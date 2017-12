Politica



SìAmoLucca: "Il comune si fa un regalo di Natale a spese dei contribuenti: assume un portavoce del sindaco e un altro addetto stampa"

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:42

"Il Comune di Lucca aumenta le tasse sostenendo che non ci sono soldi in cassa (vedi la recente stangata sull'occupazione del suolo pubblico e il ritocco della Tari annunciato nel 2018), ai cittadini che reclamano una maggiore manutenzione sul territorio risponde sempre più spesso che mancano le risorse (basti citare come esempio la disastrosa situazione delle strade) idem per interventi che riguardano scuole e altre strutture: ma poi si scopre che il sindaco Tambellini e la sua amministrazione si sono fatti un regalo di Natale a spese dei contribuenti, assumendo un portavoce (ai fini dei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione) e un'altra giornalista, che avrà il compito di svolgere attività di comunicazione relativamente all'attuazione (sic!) del programma di governo". A rivelarlo è la lista civica SìAmoLucca, principale forza di opposizione con quattro consiglieri eletti. "Il 15 dicembre, a dieci giorni dal Natale, con la determina 2221, l'amministrazione ha provveduto ad assumere a tempo determinato due collaboratori esterni nell'ufficio di gabinetto, che vanno di fatto ad affiancarsi a un addetto stampa a tempo pieno che è già nella pianta organica dell'ente - aggiunge SìAmoLucca - per una spesa prevista da qui al 2022 di 135 mila euro per il portavoce e di 67 mila euro per l'altra collaborazione, prevista come part time: totale di spesa 200 mila euro, destinato a crescere perchè a quella cifra, come si legge sempre nella determina, si aggiungeranno altri emolumenti che andranno a integrare il trattamento economico stabilito, in base al comma 3 dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000. Insomma, si piange miseria continuamente, si sottolinea sempre che il Comune è attento alle spese ed è in difficoltà perenne, e poi si scopre che per incensare la propria attività attraverso la comunicazione, i soldi invece si trovano. Una grave contraddizione, che smaschera l'ennesimo bluff di questa giunta e della maggioranza di centrosinistra". Ma non è questa la sola questione sollevata dalla lista civica. "Non vogliamo entrare nel merito della professionalità dei due giornalisti assunti a tempo determinato, scelti su base fiduciaria, anche per criteri di trasparenza sarebbe stato meglio indire una selezione pubblica - prosegue SìAmoLucca - ma a quanto risulta, questa manica larga per cercare di risollevare l'immagine di un'amministrazione che nella reale percezione dei cittadini si muove poco e male, potrebbe essere ancora più ampia. Ad alcune conferenze stampa, sui cosiddetti temi più importanti e strategici, si sono visti all'opera anche dipendenti di un'ulteriore agenzia di comunicazione, a cui il Comune ricorre con una certa frequenza. Quell'agenzia fornisce il proprio supporto gratuitamente? O c'è da aspettarsi un'altra assunzione nell'anno nuovo? Insomma, mentre mancano i soldi per tutto, o meglio questo è quello che si vuole far credere, si spendono soldi di tutti i lucchesi in settori. Chiediamo al sindaco di riflettere su quello che, visto il periodo che stiamo attraversando, appare come un vero e proprio spreco e come un affronto nei confronti dei cittadini che, invece, vedono respingersi le richieste di interventi nelle varie frazioni. Gli oltre 200mila euro che saranno spesi per il portavoce del sindaco e il rinforzo dell'ufficio stampa nell'arco di 5 anni, potevano altresì essere investiti nelle politiche di sicurezza che Tambellini e i suoi stanno trascurando".