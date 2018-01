Politica



Baccelli, Barsanti, Martinelli o Santini, Giorgi e Zucconi: chi saranno i candidati alla Camera nel collegio di Lucca?

mercoledì, 3 gennaio 2018, 15:36

Chi saranno i candidati al Parlamento nel collegio uninominale di Lucca per la Camera (che oltre al capoluogo comprende Capannori, la Valle del Serchio, Garfagnana) oltre a Viareggio? Ci sarà un rinnovamento, oppure sul tavolo i partiti piazzeranno i soliti nomi? Passato il clou delle Festività, stiamo per entrare nelle tre settimane decisive per sciogliere i nodi. Anche perchè a fine gennaio le liste dovranno essere complete e poi si partirà con la campagna elettorale vera e propria. Già, ma i nomi? Il Pd sembra aver sciolto le riserve e punterà su Stefano Baccelli, attuale consigliere regionale ed ex presidente della Provincia. Anche CasaPound, che punta a raggiungere il 3 per cento a livello nazionale, ha ormai deciso. Sarà il consigliere comunale Fabio Barsanti, salvo sorprese dell'ultimo minuto, a scendere in campo. E i grillini invece? Per il Movimento 5 Stelle ci saranno le parlamentarie. E, terminata la fase delle auto candidature, gli iscritti potranno dire la loro e individuare quindi chi (colui o colei che avrà ottenuto maggiori consensi) si contenderà un posto come deputato oppure come esponente di Palazzo Madama. Il nome più accreditato che circola è quello di Laura Maria Chiara Giorgi, anche lei proveniente dal consiglio comunale di Lucca dove sedeva nella scorsa legislatura (nel primo mandato Tambellini per intendersi) anche se gli sfidanti alla consultazione sul web non dovrebbero mancare: si parla anche di Simone Lunardi, lui invece consigliere comunale in carica a Capannori.

Più indietro sembra invece il lavoro nel centrodestra: dove soprattutto bisognerà capire a quale dei tre partiti (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) spetterà avanzare la candidatura sulla base della ripartizione dei collegi che avverrà a breve a livello nazionale. Anche in questo caso si fanno i nomi di alcuni consiglieri comunali, tre in particolare: una scelta fra Marco Martinelli (capogruppo azzurro), Remo Santini, ex candidato sindaco alle scorse amministrative, oppure Giovanni Minniti esponente della Lega e anche lui attuale consigliere comunale. Sembra improbabile che si punti sull'onorevole Deborah Bergamini (che dovrebbe essere candidata altrove) ma tra i papabili a scendere in campo ci sono anche Riccardo Zucconi, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, vicino a Forza Italia. Maurizio Marchetti invece, ex sindaco di Altopascio e attuale consigliere comunale nonchè consigliere provinciale, sarebbe intenzionato a puntare sulla Regione. Perchè in qualità di primo dei non eletti a Firenze, entrerebbe al posto di Stefano Mugnai, il coordinatore regionale di Forza Italia, che sicuramente sarà candidato al Parlamento con ottime possibilità di passare, dato che avrà una posizione di capolista a quanto sembra nel listino proporzionale.

E poi c'è la formazione di sinistra, Liberi e Uguali. Si parla con insistenza della candidatura alla Camera di Cecilia Carmassi, che da poco ha abbandonato al Pd. Ma potrebbe esserci una sorpresa: ovvero l'ex assessore della scorsa giunta Tambellini, cioè Enrico Cecchetti. O addirittura un attuale iscritto al Partito democratico, che starebbe clamorosamente per sganciarsi. Fin qui la situazione dei possibili contendenti alla Camera. E per il Senato? Certo Andrea Marcucci per il Pd. Sul resto dei nomi espressi da centrodestra, grillini e Liberi e Uguali ci sono grandissime incognite, anche perchè il collegio senatoriale comprende anche altre province oltre a quella di Lucca, è c'è la possibilità che il candidato arrivi da fuori.