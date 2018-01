Politica



FdI: "Il feudo Tambellini ci costa sempre di più"

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:35

Fratelli d'Italia Lucca attacca il sindaco Alessandro Tambellini sugli aumenti degli emolumenti aggiuntivi dello staff del sindaco. Emolumenti aggiunti che sarebbero un extra allo stipendio già definito e percepito.



"Un celebre detto - esordisce il gruppo - che sicuramente non si addice per niente alla giunta Tambellini è quello che recita "Anno nuovo, Vita nuova", e noi di Fratelli d'Italia ve ne spieghiamo il perché. Il "refrain", o in italiano, "il ritornello" che costantemente sentiamo dire dall'attuale giunta, è che non ci sono soldi nelle casse comunali, non ci sono disponibilità, e che bisogna aumentare le tasse per poter andare avanti. Ultimo lampante esempio dell'anno appena trascorso, è proprio l'aumento della tassazione sul suolo pubblico. Ma in contrapposizione agli aumenti, ecco che spunta sul finire dell'anno la determina n° 2440 del 29/12/2017, con la quale si aumentano gli emolumenti aggiuntivi dello staff del sindaco, precisando che gli emolumenti aggiunti sono un extra allo stipendio già definito e percepito".



"Ed ecco allora - incalza il gruppo - che tre dipendenti dello staff passano da 2 mila 640 euro ad 5 mila euro, che il capo di gabinetto passa da 14 mila 400 euro a 16 mila 900 euro, e che i nuovi assunti, sempre nello staff del sindaco, ricevono 2 mila 640 euro uno e l'altro 1.320 euro, e da notare, che mentre la determina risale alla fine dell'anno, viene nella stessa deciso che tali aumenti hanno decorrenza dal 22 dicembre e dal 19 dicembre e quindi retroattivi rispetto alla data di determina".



"Regalo di Natale? - conclude FdI - Oppure c'era bisogno di più soldi per fare i regali? Volete sapere quanto costano i collaboratori esterni dello staff del sindaco? Totale 81 mila 466 euro annui. Che dire caro sindaco, tra il dire e il fare.... c'è di mezzo il mare".