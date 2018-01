Politica



Lavori all'Hotel Universo: Fratelli d'Italia presenta un esposto alla Procura della Repubblica

giovedì, 4 gennaio 2018, 20:21

Marco Chiari, segretario comunale FdI Lucca comunica di aver inviato a nome di Fratelli d'Italia un esposto alla Procura della Repubblica di Lucca in merito ai lavori che vengono effettuati presso Hotel Universo in Piazza del Giglio.

Il segretario precisa inoltre che tale esposto, per accertare eventuali irregolarità edilizie, viene dal partito presentato in quanto dall'insediamento della nuova Giunta, in assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale di Lucca in merito a chiarimenti richiesti e/o non pervenuti nei termini previsti dal regolamento stesso, dal 2018 ha ritenuto opportuno, anche ed esclusivamente per il bene della collettività agire in tale maniera.

Il sottoscritto Marco Chiari espone quanto segue:

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione della Procura della Repubblica accadimenti inerenti la società “Universo Real Estate srl” in ordine alla ristrutturazione dell’ex albergo Universo sito in Lucca Piazza del Giglio, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione alla ristrutturazione del suddetto edificio.

Constatato che alla data odierna la Società Universo Real Estate srl risulta avere presentato presso i competenti uffici comunali le seguenti pratiche:

In data 10/01/2017 n. protocollo 1308 con n. pratica 18 ( CILA ) ;

In data 22/03/2017 n. protocollo 34958 con n. pratica 180 ( Domanda Autorizzazione

Paesaggistica) ;

In data 29/08/2017 n. protocollo 93878 con n. pratica 846/2017;

In data 22/09/2017 n. protocollo 107049 con n. pratica 773;

In data 15/11/2017 n. protocollo 128225 con n. pratica 583 ;

Il sottoscritto Marco Chiari, coadiuvato dal dipartimento Affari Legali del partito, evidenzia di particolare interesse e necessario di ulteriori verifiche quanto segue relativamente allo stato dei fatti che potrebbero essere in contrasto con le norme urbanistiche/edilizie in vigore nel Comune di Lucca e arrecanti danno al patrimonio demaniale:

1) Trasformazione di una copertura inclinata ( prospiciente Piazza del Giglio) in terrazza con conseguente modifica prospettica

2) Trasformazione di una ALTANA in un volume chiuso con trasformazione di parti aperte in muratura fissa e modifiche delle finestrature a cui, sembra ( dalla documentazione fotografica allegata alla pratica) si accedesse in origina tramite una botola posta sulla copertura oggi oggetto di trasformazione in terrazza

3) Taglio di antiche strutture di copertura ( tetti ) al fine di realizzare delle scale esterne di collegamento con passerelle che arrivano alla nuova scala di emergenza

4) Realizzazione di scala di emergenza che potrebbe essere realizzata su terreno di proprietà demaniale ( Corte Paoli ) Tale ipotesi risulterebbe suffragata dagli elaborati presentati ai competenti uffici dallo studio professionale incaricato dalla proprietà

5) Realizzazione di un cortina di pali, o strutture similari, in acciaio alti circa 20 metri ad oscuramento della scala in acciaio di sicurezza e con una altezza superiore alle falde dei tetti adiacenti.

6) Eventuale mancanza dei requisiti relativi alle normative igienico sanitarie in quanto, a seguito della realizzazione della scala di emergenza, potrebbero risultare alterati i parametri aereo-illuminanti.

7) Modifiche prospettiche esterne con trasformazione di finestre in porte.

8) Il cartello di cantiere riporta la dizione “Manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate”. Rientra questa tipologia di intervento nelle opere di manutenzione straordinaria?

Per tutto quanto sovra esposto e motivato Marco Chiari in qualità di segretario comunale di FdI Lucca chiede che la procura disponga gli opportuni accertamenti