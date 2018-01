Martedì la prima seduta del nuovo consiglio provinciale

Altri articoli in Politica

giovedì, 4 gennaio 2018, 10:43

A lanciare l'appello sono SìAmoLucca e Lucca in Movimento, le due liste civiche che alle amministrative del giugno scorso hanno raccolto nel capoluogo il 15 per cento dei consensi. Secondo SìAmoLucca e Lucca in Movimento, a determinate condizioni, ci sono le opportunità per una campagna elettorale che riporti al successo...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 15:49

Check-up a 88 alberi sui viali di circonvallazione fra fra porta San Iacopo e Porta Elisa: saranno abbattuti e sostituiti 12 tigli e 4 lecci. Dalla prossima settimana partono le potature ai tigli di viale Carlo Del Prete. Entro gennaio saranno concluse le valutazioni su 80 alberi di scuole comunali

mercoledì, 3 gennaio 2018, 15:36

Chi saranno i candidati al Parlamento nel collegio uninominale di Lucca per la Camera (che oltre al capoluogo comprende Capannori, la Valle del Serchio, Garfagnana) oltre a Viareggio? Ci sarà un rinnovamento, oppure sul tavolo i partiti piazzeranno i soliti nomi?

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:35

Fratelli d'Italia Lucca attacca il sindaco Alessandro Tambellini sugli aumenti degli emolumenti aggiuntivi dello staff del sindaco. Emolumenti aggiunti che sarebbero un extra allo stipendio già definito e percepito

martedì, 2 gennaio 2018, 14:09

CasaPound ha reso omaggio all'aviatore lucchese Carlo Del Prete nella terra dove è morto. Una rosa è stata deposta sulla statua di Del Prete nella piazza a lui dedicata a Rio de Janeiro

sabato, 30 dicembre 2017, 19:23

Parafrasando la celebre frase latina il centrodestra accusa l'attuale amministrazione comunale di centrosinistra responsabile di non aver concluso alcunché di concreto per la città di Lucca