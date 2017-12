Rubriche : ughi consiglia



Giochi dieci euro e ne vinci 111

giovedì, 28 dicembre 2017, 20:48

Ciao a tutti, questa settimana proponiamo una giocata semplice: 10 euro di spesa per una probabile vincita di 111 euro. Cinque partite, rischio molto basso partendo da un big-match come Fiorentina-Milan, dove è meglio non sbilanciarsi. Scommessa condigliata: GOL (entrambe le squadre devono segnare nella partita).

Si passa ad un altro big-match: Inter-Lazio. L’Inter è in crisi, la Lazio si sta riprendendo da un periodo un po' sbandato. Scommessa consigliata: 1X doppia chance (deve vincere l’Inter oppure finire in pareggio).

Concludiamo la giocata con Verona-Juventus, dove i bianconeri devono ottenere una vittoria per agganciare la vetta. Scommessa consigliata: OVER 2,5 (devono segnare più di 2 goal nella partita).

Cosa aspettate? Fateci vedere cosa sapete fare, venite a fare la vostra giocata.

Buone Feste a Tutti.