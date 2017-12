Rubriche : in cerca



Massimiliano Rosolino, il cervello la chiave di tutto

sabato, 23 dicembre 2017, 19:26

di stefano michelini - aldo grandi

Continuiamo la nostra carrellata di interviste su cosa pensano del carattere campioni sportivi e altri personaggi di massimo livello. Presenteremo gli ultimi due contributi, prima di un riepilogo generale del dottor Stefano Michelini che ha curato insieme alla Gazzetta questa indagine.



Massimiliano Edgar Rosolino, nato a Napoli l'11 luglio 1978, è un ex nuotatore e personaggio televisivo del programma Ballando sotto le Stelle. Dal punto di vista sportivo i fatti parlano per lui: campione olimpico nel 2000 e mondiale nel 2001 nei 200 metri misti; tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia tra Giochi Olimpici, campionati mondiali ed europei. Sposato con la celebre ballerina russa, naturalizzata italiana, Natalia Titova, ha una bellissima famiglia.



Cosa è secondo lei il carattere di una persona e quanto influisce in un campione come lei e nei risultati che ha ottenuto?



Secondo me nella formazione del carattere il DNA gioca un ruolo determinante in qualsiasi persona. Penso che sia inutile parlare di teorie sul carattere, ma ora che sono maestro della mia disciplina, vedo che tutto si può migliorare, che tutto si può allenare, e tutto si deve migliorare, compreso e soprattutto il cervello. Il cervello si allena come un muscolo se lo si sa prendere con adeguata sensibilità. Tanti talenti rimangono eterne promesse perché non fanno questo salto di qualità mentale. Inoltre credo che al di là di diventare campioni o meno, ogni persona abbia potenzialità pazzesche che vengono sfruttate poco a causa di uno scarso e difettoso uso del cervello.



Da un punto di vista caratteriale, nell’arco della sua carriera o anche da essere umano come tutti noi, ha avuto momenti in cui ha dovuto lavorare in maniera particolare su aspetti del suo carattere o è filato tutto liscio regolare?



Non è andato tutto liscio e confesso senza problemi che se non avessi scoperto il nuoto, lo sport, credo sarei rimasto estremamente timido all’inverosimile. E ora che non nuoto più forse lo rimango ancora. Quello che ho fatto 15 anni fa per vincere le Olimpiadi ormai è un libro vecchiotto, stupendo, meraviglioso, ma rimane un’enciclopedia per le emozioni.



Facendo riferimento a quella che tutti chiamano genericamente forza di volontà e la consapovolezza di essere così timido, si è battuto contro questa timidezza confrontandosi come e con chi?



Anche se la timidezza, secondo me, è un grande privilegio, perché sei più rispettoso ed educato, io mi sono confrontato soprattutto con l’acqua, in cui ero solo con i miei muscoli e la mia forza. Chi poi mi capiva mi ha aiutato fuori dalla vasca: genitori, amici, maestri, professori, ma, soprattutto, l’allenatore nel mio caso.



Altre difficoltà cosiddette caratteriali oltre la timidezza?



Non sono bravo a voltare pagina, io rimango sempre legato al precedente. Mi piace dare a chiunque una seconda chance e, per noi atleti in particolare, avere una seconda chance, avere la possibilità di cadere e rialzarti, significa forse non vincere subito, ma domani con più gratificazione.